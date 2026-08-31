Зевс еще не взошел на Олимп: шумеры поклонялись существам, их сравнивают с инопланетянами

Задолго до того, как греки начали поклоняться олимпийским богам, а египтяне – молиться Осирису, шумеры в древней Месопотамии поклонялись странным божествам – ануннакам.

В отличие от древнегреческих и древнеегипетских богов, которые жили на земле, шумеры верили, что крылатые ануннаки обитали на небесах. Они спускались на Землю, чтобы решать судьбы людей, пишет Archaeo – Histories.

В мифах шумеров ануннаки выносили приговор людям. В Месопотамии изображали этих божеств крыльями, они носили рогатые шлемы, а некоторые имели птичьи лица.

Шумеры считали, что аннунаки произошли от бога небес Ан и богини Земли Ки. Слово “ануннаки” можно перевести с шумерского языка как “княжеское семя”. Практически нет свидетельств о точном количестве этих богов и их различных функциях, поскольку исторические тексты расходятся во мнениях. Согласно шумерским верованиям, Небо и Земля были неразделимы до появления Энлиля. Энлиль разделил Небо и Землю надвое и унес Землю, а его отец, Ан, унес небо.

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Шумеры считаются одной из древнейших цивилизаций, которая существовала между 4500 и 1750 годами до нашей эры. Она состояла из небольших городов-государств. В центре каждого города стоял храм, посвященные ануннакам. Эти храмы представляли собой многоярусные пирамиды с плоской вершиной.

Известно, что шумеры разработали сложный метод измерения времени, разделив день на часы, подобно тому, как мы считаем время сегодня. Они также изобрели клинопись, одну из самых ранних известных систем письма в истории человечества. Также некоторые ученые считают, что именно шумеры изобрели плуг. Это сыграло огромную роль в развитии их империи.

Расшифрованная в 2015 году глиняная табличка подтверждает, что шумерские астрономы смогли сделать точные расчеты орбиты Юпитера за целых 1400 лет до того, как это сделали европейцы

Такие необычайные достижения шумерской цивилизации на столь раннем этапе античности заставили некоторых исследователей усомниться в шумерской мифологии и развить так называемые теории об Ануннаки, связанные с древними астронавтами или древними пришельцами. Приверженцы теорий заговора считают, что шумерские божества были пришельцами с другой планеты, которые правили шумерами, делясь с ними своими передовыми знаниями и интеллектом.

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