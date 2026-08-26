Забытое божество или неизвестный герой: археологи обнаружили необычную 11 000-летнюю статую (фото)

Необычная каменная скульптура, найденная на памятнике Карахантепе в Турции, дала археологам новую подсказку о том, как неолитические общины изображали людей и опасных животных. Это произведение, возраст которого составляет примерно 11 000 лет, изображает человека верхом на леопарде.

Скульптуру высотой 70 сантиметров обнаружили в ходе археологических раскопок, проводившихся в этом году, о чем 25 августа сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Она лежала на скамейке вдоль стены сооружения диаметром около трех метров, пол которого был выложен плоскими камнями, пишет Arkeonews.

Эта находка представляет особый интерес, поскольку в Карахантепе уже находили скульптуры людей с леопардами, но фигуры были расположены иначе. Ранее найденные экземпляры изображали людей, несущих живых леопардов на спине.

Новая статуя переворачивает эти отношения: человек сидит на животном. Руководитель раскопок в Карахантепе, профессор доктор Неджми Карул, отметил, что на этом месте были найдены три скульптуры людей, несущих леопардов. Животные были изображены живыми и бдительными, а не как мёртвая добыча.

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Скульптуру высотой 70 сантиметров обнаружили в ходе археологических раскопок, проводившихся в этом году Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

В Карахантепе леопардов также изображали в других формах. Их изображения встречаются на столбах и в трехмерных каменных скульптурах, а в музее Шанлыурфы хранятся головы леопардов и 45-сантиметровая известняковая фигурка леопарда, найденная в этом месте. Такое многократное изображение этого животного свидетельствует о том, что оно занимало важное место в визуальной культуре сообщества, хотя точное значение остается неизвестным.

Письменных свидетельств этих ранних общин, объясняющих, что символизировал леопард, не существует, поэтому приписывание ему какой-либо одной религиозной или мифологической роли выходило бы за пределы имеющихся доказательств. Карул описал леопарда как самый распространённый мотив животного мира в Карахантепе и высказал мнение, что ранние оседлые люди, возможно, считали себя тесно связанными с миром животных.

Подобные изображения встречаются и в других местах региона Шанлыурфа. В соседнем Сайбурчи на рельефе возрастом примерно 11 000 лет изображены люди вместе с двумя леопардами и быком.

Исследователи отмечают, что неолитические художники часто выделяли опасные черты, такие как зубы и рога Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Исследователи отмечают, что неолитические художники часто выделяли опасные черты, такие как зубы и рога. Эти сцены свидетельствуют о том, что дикие животные изображались не только как источники пищи; они также могли занимать важное место в символическом мире ранних сообществ.

В Карахантепе с 2019 года проводятся систематические раскопки; это поселение входит в группу неолитических памятников Таш-Тепелер. Здесь были обнаружены крупные сооружения, каменные скамьи, стоячие камни, фигуры людей и многочисленные изображения животных.

В 2023 году археологи обнаружили статую мужчины высотой примерно 2,3 метра, связанную с лавой, украшенной изображением леопарда и грифа. Последняя скульптура, изображающая человека и леопарда, добавляет ещё одну необычную композицию к этому растущему массиву доказательств.

Художники эпохи неолита неоднократно изображали людей и хищников вместе в впечатляющих каменных сценах Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Новая статуя пока не даёт однозначного ответа на вопрос, что именно означали леопарды для жителей Карахантепе. По мере продолжения раскопок дальнейшие находки могут помочь объяснить, почему неолитические художники неоднократно изображали людей и хищников вместе в впечатляющих каменных сценах.

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