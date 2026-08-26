Забуте божество чи невідомий герой: археологи знайшли незвичайну 11 000-річну статую (фото)

Неординарна кам'яна скульптура знайдена на пам'ятці Карахантепе у Туреччині дала археологам нову підказку щодо того, як неолітичні спільноти зображували людей та небезпечних тварин. Цей витвір, вік якого становить приблизно 11 000 років, зображує людину верхи на леопарді.

Скульптуру висотою 70 сантиметрів знайшли під час цьогорічних археологічних розкопок, про що 25 серпня повідомив міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой. Вона лежала на лавці вздовж стіни споруди діаметром близько трьох метрів, підлога якої була викладена плоскими каменями, пише Arkeonews.

Ця знахідка є особливо цікавою, оскільки в Карахантепе вже знаходили скульптури людей із леопардами, але фігури були розташовані інакше. Раніше знайдених екземплярів зображували людей, які несли живих леопардів на спині.

Нова статуя перевертає ці відносини: людина сидить на тварині. Керівник розкопок у Карахантепе професор доктор Неджмі Карул зазначив, що на цьому місці було знайдено три скульптури людей, які несуть леопардів. Тварини були зображені живими та пильними, а не як мертва здобич.

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Скульптуру висотою 70 сантиметрів знайшли під час цьогорічних археологічних розкопок Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

У Карахантепе леопардів також висікали в інших формах. Їхні зображення зустрічаються на стовпах та у тривимірних кам'яних творах, а в музеї Шанлиурфи зберігаються леопардові голови та 45-сантиметрова вапнякова фігурка леопарда з цього місця. Таке багаторазове зображення цієї тварини свідчить про те, що вона посідала важливе місце у візуальній культурі спільноти, хоча точне значення залишається невідомим.

Не існує письмових свідчень цих ранніх спільнот, які б пояснювали, що символізував леопард, тому приписання йому якоїсь однієї релігійної чи міфологічної ролі виходило б за межі наявних доказів. Карул описав леопарда як найпоширеніший мотив тваринного світу в Карахантепе та висловив думку, що ранні осілі люди, можливо, вважали себе тісно пов'язаними зі світом тварин.

Подібні зображення зустрічаються й в інших місцях регіону Шанлиурфа. У сусідньому Сайбурчі на рельєфі віком приблизно 11 000 років зображено людей разом із двома леопардами та биком.

Дослідники відзначають, що неолітичні художники часто виділяли небезпечні риси, такі як зуби та роги Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Дослідники відзначають, що неолітичні художники часто виділяли небезпечні риси, такі як зуби та роги. Ці сцени свідчать про те, що дикі тварини зображувалися не лише як джерела їжі; вони також могли посідати важливе місце в символічному світі ранніх спільнот.

У Карахантепе з 2019 року проводяться систематичні розкопки; це поселення входить до групи неолітичних пам'яток Таш-Тепелер. Тут було виявлено великі споруди, кам'яні лави, стоячі камені, фігури людей та численні зображення тварин.

У 2023 році археологи знайшли статую чоловіка висотою приблизно 2,3 метра, пов'язану з лавою, прикрашеною зображенням леопарда, та грифом. Остання скульптура, що зображує людину та леопарда, додає ще одну незвичайну композицію до цього зростаючого масиву доказів.

Неолітичні митці неодноразово зображували людей та хижаків разом у вражаючих кам'яних сценах Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Нова статуя поки що не дає чіткої відповіді на питання, що саме означали леопарди для мешканців Карахантепе. У міру продовження розкопок подальші знахідки можуть допомогти пояснити, чому неолітичні митці неодноразово зображували людей та хижаків разом у вражаючих кам'яних сценах.

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