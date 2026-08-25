Прикраси з позаземного матеріалу: у Греції знайшли артефакти з космосу (фото)

У Греції знайшли древні перстні, які були виготовлені з метеоритного заліза за багато століть до того, як металообробка стала поширеною. Хімічні аналізи предметів бронзової доби свідчать, що цей рідкісний матеріал використовувався виключно для виготовлення цінних прикрас для представників еліт.

Астрофізик Матьє Гунель із Національного музею природної історії Франції та археолог Елені Манцурані з Національного та Каподистрійського університету Афін дослідили 91 залізний предмет із 33 археологічних пам'яток, які зараз зберігаються в 19 музеях. Більшість артефактів датуються другим тисячоліттям до н. е., пише Heritage Daily.

Ключовою підказкою став нікель. Залізні метеорити природним чином містять значну кількість нікелю, на відміну від заліза, отриманого шляхом плавлення земної руди. Тринадцять предметів показали підвищений вміст нікелю, і всі вони були кільцями або їх фрагментами.

Місця знахідок кілець доповнюють загальну картину. Більшість з них походила з розкішних толосних та камерних гробниць на основних мікенських пам'ятках, зокрема в Мікенах, Дендрі, Вафіо та Каковатосі. Ще один приклад походить із мінойського святилища в Анемоспілії на Криті, де на пальці чоловіка, якого ідентифікували як високопоставленого жерця, було знайдено залізне кільце. Деякі кільця поєднували залізо з золотом, сріблом або бронзою, а гравірувані оправи свідчать про те, що принаймні деякі з них слугували перснями-печатками, якими демонстрували статус і владу.

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Майже всі артефакти виявили в багатих гробницях Фото: Journal of Archaeological Science

Метеоритове залізо було особливо незвичайним у бронзовій добі, оскільки люди ще не опанували великомасштабне виробництво заліза з земної руди. Метеорит уже містив металеве залізо, тож ремісники могли обробляти цей матеріал без попереднього вилучення його шляхом високотемпературного плавлення. Його дефіцитність робила його цінним, а походження з неба, ймовірно, додавало йому символічного значення.

Точне походження металу залишається невідомим. Дослідники припускають, що одним із можливих джерел був Єгипет, оскільки його сухі пустелі краще зберігають метеорити, ніж вологіші ландшафти Греції, де багато метеоритів, що падали, також потрапляли б у море. Торгівля пов'язувала Єгипет з Егейським морем, що робило можливим переміщення такого рідкісного матеріалу, але немає прямих доказів того, що грецькі персні були виготовлені з єгипетських метеоритів.

Ця традиція, судячи з усього, зникла приблизно після XII століття до н. е., приблизно в той час, коли занепала мікенська система палаців, а виробництво заліза з земної руди набувало дедалі більшого поширення. Ці зміни, ймовірно, знизили ексклюзивність заліза, а політичні та економічні потрясіння пізньої бронзової доби могли також покласти кінець мережам постачання рідкісного метеоритного матеріалу.

Дослідження показує, що для деяких представників мінойської та мікенської еліти залізо, що прибуло з космосу, могло бути рідкісним матеріалом для виготовлення прикрас, символом влади та престижу, що дає уявлення про те, як стародавні суспільства цінували метали задовго до того, як залізо стало повсякденним ресурсом.

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