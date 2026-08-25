Скарб купця вразив археологів: на Волині знайшли понад 1000 рідкісних артефактів (фото)

Археологи завершили дослідження незвичайного середньовічного скарбу, знайденого у 2025 році у Володимирі на Волині. Знахідка, відома як "Скарб купця", містить сотні скляних браслетів та інших предметів, пов'язаних із матеріальною культурою середньовічного міста.

Дослідники зазначають, що масштаб знахідки дає унікальну можливість поглянути на торгівлю, особисті прикраси та повсякденне життя у Володимирі до монгольського навали, пише Суспільне.

Скарб містить 907 браслетів, з яких 578 були цілісними Фото: Віктор Баюк

Волинська археологічна експедиція під керівництвом Віктора Баюка встановила, що скарб містить 907 браслетів. З них 578 було знайдено в цілості, а ще 329 — відновлено з фрагментів. Браслети було розділено на 165 типів за формою, кольором та внутрішнім діаметром. Деякі однакові екземпляри траплялися групами від п'яти до 36 штук, тоді як інші зустрічалися лише поодинці або невеликими групами.

Браслети були не єдиними предметами у скарбі. Археологи також знайшли великий хрест-енколпіон, дев'ять бронзових і вісім мармурових хрестиків, 18 ромбоподібних пряжок, прикрашених псевдогрануляцією, п'ять срібних храмових кілець, свинцеву накладку у формі стилізованого під тризуб сокола, срібний перстень-печатку, бронзову булаву та пломбу із солярним символом. Разом із уламками та іншими предметами скарб налічує близько 1000 предметів.

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Власником скарбу міг бути купець, який привіз товари на ринок у Володимирі, або хтось, хто втік до Волині з товарами через війну Фото: Віктор Баюк

Баюк зазначив, що вміст скарбу вказує на його торгівельне походження. Власником міг бути купець, який привіз товари на ринок у Володимирі, або хтось, хто втік до Волині з товарами через війну. Скарб, найімовірніше, було заховано під час навали хана Батия на Володимир наприкінці зими 1241 року.

Важливість знахідки полягає в незвичайній кількості збережених у повному вигляді браслетів. Скляні браслети були поширеними жіночими прикрасами в міській культурі Русі до монгольської навали, але археологи зазвичай виявляли лише фрагменти або поодинокі екземпляри.

Ілюстрація із Оксфордської ілюстрованої енциклопедії "Взяття Києва монголами 1240 року" Фото: Віктор Баюк

Археологічні роботи у Володимирі охопили площу понад 3 861,8 квадратних метрів і дозволили виявити 187 археологічних об'єктів. Дослідники виявили житлові будинки, господарські та виробничі споруди, ями, печі та артефакти, що датуються X–XV століттями. Після проведення подальших наукових досліджень скарб, як очікується, передадуть до Володимирського історичного музею імені Омеляна Дверницького, де він може стати частиною майбутньої експозиції.

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