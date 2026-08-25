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Клад купца поразил археологов: на Волыни нашли более 1000 редких артефактов (фото)

Археологи исследовали клад купца
Археологи завершили исследование "Сокровища купца" найденного во Владимире | Фото: Віктор Баюк

Археологи завершили исследование необычного средневекового клада, найденного в 2025 году во Владимире на Волыни. Находка, известная как "Сокровище купца", содержит сотни стеклянных браслетов и других предметов, связанных с материальной культурой средневекового города.

Исследователи отмечают, что масштаб находки дает уникальную возможность взглянуть на торговлю, личные украшения и повседневную жизнь во Владимире до монгольского нашествия, пишет Общественное.

Клад насчитывает около 1000 артефактов
Клад содержит 907 браслетов, из которых 578 были цельными.
Фото: Віктор Баюк

Волынская археологическая экспедиция под руководством Виктора Баюка установила, что клад содержит 907 браслетов. Из них 578 были найдены в целости, а еще 329 восстановлены из фрагментов. Браслеты были разделены на 165 типов по форме, цвету и внутреннему диаметру. Некоторые одинаковые экземпляры встречались группами от пяти до 36 штук, в то время как другие встречались только поодиночке или небольшими группами.

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Браслеты были не единственными предметами в кладе. Археологи также нашли большой крест-энколпион, девять бронзовых и восемь мраморных крестиков, 18 ромбовидных пряжек, украшенных псевдогрануляцией, пять серебряных храмовых колец, свинцовую накладку в форме стилизованного под трезубец сокола, серебряный. символ солярного. Вместе с обломками и другими предметами клад насчитывает около 1000 предметов.

Сокровище связано с торговлей
Владельцем клада мог быть купец, привезший товары на рынок во Владимире, или кто-то, кто бежал в Волынь с товарами из-за войны
Фото: Віктор Баюк

Баюк отметил, что содержание клада указывает на его торговое происхождение. Владельцем мог быть купец, привезший товары на рынок во Владимире, или кто-то, кто бежал в Волынь с товарами из-за войны. Клад, скорее всего, был спрятан во время нашествия хана Батыя на Владимир в конце зимы 1241 года.

Важность находки заключается в необычном количестве хранящихся в полном виде браслетов. Стеклянные браслеты были распространенными женскими украшениями в городской культуре Руси до монгольского нашествия, но археологи обычно обнаруживали лишь фрагменты или редкие экземпляры.

Клад был спрятан во время нашествия хана Батыя
Иллюстрация из Оксфордской иллюстрированной энциклопедии "Взятие Киева монголами 1240 года"
Фото: Віктор Баюк

Археологические работы во Владимире охватили площадь более 3861,8 квадратных метров и позволили обнаружить 187 археологических объектов. Исследователи обнаружили жилые дома, хозяйственные и производственные постройки, ямы, печи и артефакты, датируемые X-XV веками. После проведения дальнейших научных исследований клад, как ожидается, передадут во Владимирский исторический музей имени Емельяна Дверницкого, где он может стать частью будущей экспозиции.

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