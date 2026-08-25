Клад купца поразил археологов: на Волыни нашли более 1000 редких артефактов (фото)

Археологи завершили исследование необычного средневекового клада, найденного в 2025 году во Владимире на Волыни. Находка, известная как "Сокровище купца", содержит сотни стеклянных браслетов и других предметов, связанных с материальной культурой средневекового города.

Исследователи отмечают, что масштаб находки дает уникальную возможность взглянуть на торговлю, личные украшения и повседневную жизнь во Владимире до монгольского нашествия, пишет Общественное.

Клад содержит 907 браслетов, из которых 578 были цельными. Фото: Віктор Баюк

Волынская археологическая экспедиция под руководством Виктора Баюка установила, что клад содержит 907 браслетов. Из них 578 были найдены в целости, а еще 329 восстановлены из фрагментов. Браслеты были разделены на 165 типов по форме, цвету и внутреннему диаметру. Некоторые одинаковые экземпляры встречались группами от пяти до 36 штук, в то время как другие встречались только поодиночке или небольшими группами.

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Браслеты были не единственными предметами в кладе. Археологи также нашли большой крест-энколпион, девять бронзовых и восемь мраморных крестиков, 18 ромбовидных пряжек, украшенных псевдогрануляцией, пять серебряных храмовых колец, свинцовую накладку в форме стилизованного под трезубец сокола, серебряный. символ солярного. Вместе с обломками и другими предметами клад насчитывает около 1000 предметов.

Владельцем клада мог быть купец, привезший товары на рынок во Владимире, или кто-то, кто бежал в Волынь с товарами из-за войны Фото: Віктор Баюк

Баюк отметил, что содержание клада указывает на его торговое происхождение. Владельцем мог быть купец, привезший товары на рынок во Владимире, или кто-то, кто бежал в Волынь с товарами из-за войны. Клад, скорее всего, был спрятан во время нашествия хана Батыя на Владимир в конце зимы 1241 года.

Важность находки заключается в необычном количестве хранящихся в полном виде браслетов. Стеклянные браслеты были распространенными женскими украшениями в городской культуре Руси до монгольского нашествия, но археологи обычно обнаруживали лишь фрагменты или редкие экземпляры.

Иллюстрация из Оксфордской иллюстрированной энциклопедии "Взятие Киева монголами 1240 года" Фото: Віктор Баюк

Археологические работы во Владимире охватили площадь более 3861,8 квадратных метров и позволили обнаружить 187 археологических объектов. Исследователи обнаружили жилые дома, хозяйственные и производственные постройки, ямы, печи и артефакты, датируемые X-XV веками. После проведения дальнейших научных исследований клад, как ожидается, передадут во Владимирский исторический музей имени Емельяна Дверницкого, где он может стать частью будущей экспозиции.

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