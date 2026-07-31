Недалеко от Галича обнаружили древние артефакты: археологи нашли серебро венгерского короля (фото)

Украинские археологи обнаружили остатки большого двухэтажного деревянного сооружения и коллекцию средневековых артефактов, которые проливают новый свет на повседневную жизнь и торговлю в княжеском Галиче. Раскопки проводились в селе Крилос, где исследователи продолжили изучение одного из важнейших исторических участков, связанных со средневековым поселением.

По словам Владимира Олейника, генерального директора Национального заповедника "Древний Галич", археологический сезон этого года был сосредоточен на урочище Церквиска (Четверки) в Крилосе, расположенном на территории древнего галицкого Подола.

Исследователи отметили, что в ходе предыдущих раскопок на этом участке были обнаружены ремесленные мастерские, жилые здания и значимый религиозный комплекс, в который входили фундаменты деревянного и каменного храмов Благовещения, приходской дом и церковное кладбище. Исторические источники свидетельствуют, что поселение Благовещения оставалось активным вплоть до XV века.

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В ходе предыдущих раскопок на этом участке были обнаружены ремесленные мастерские, жилые здания и значимый религиозный комплекс Фото: Володимир Олійник - заповідник «Давній Галич»

В ходе последнего этапа раскопок археологи обнаружили остатки большого двухэтажного деревянного сооружения рядом с фундаментами Благовещенского храма. Это сооружение стало ещё одним доказательством того, что эта часть княжеского Галича была активным центром повседневной жизни в средневековый период.

Среди наиболее важных находок — серебряная монета, отчеканенная во времена венгерского короля Белы IV, бронзовый груз для весов, резной костяной игровой жетон, железный ключ, стремя, небольшой нагрудный крестик, декоративные металлические крепления, обломки кольца и подвески, а также коллекция кованых гвоздей. Каждый предмет помог исследователям лучше понять, какой жизнью когда-то кипело это поселение.

Среди наиболее важных находок — серебряная монета, отчеканенная во времена венгерского короля Белы IV, резной костяной игровой жетон, железный ключ, стремя, небольшой нагрудный крестик и другие артефакты Фото: Володимир Олійник - заповідник «Давній Галич»

Одной из важнейших находок стала группа торговых печатей дорогочинского типа. Их наличие свидетельствует о том, что Галич поддерживал активные торговые связи с Западной Европой, что является еще одним подтверждением роли города в региональных торговых сетях.

Заповедник также отметил работу студентов-историков Карпатского национального университета имени Василия Стефаника, принимавших участие в полевых работах. Студенты обнаружили значительную часть артефактов в ходе раскопок этого года, внеся важный вклад в исследование.

Заповедник также отметил работу студентов-историков Карпатского национального университета имени Василия Стефаника, принимавших участие в полевых работах Фото: Володимир Олійник - заповідник «Давній Галич»

Последние находки дают ценные сведения о развитии средневекового Галича и его связях с соседними регионами. Даже небольшие предметы, такие как торговые печати, помогают историкам составить более чёткое представление о жизни в одном из важнейших городов средневековой Восточной Европы.

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