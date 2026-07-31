Сотни находок и открытий: в Глостершире обнаружили экстравагантный артефакт римской эпохи (фото)

Недалеко от Челтенхема в графстве Глостершир, Англия, археологи обнаружили уникальный римский артефакт. Этот небольшой предмет из медного сплава, датируемый примерно 300–400 годами н. э., привлек внимание благодаря своему исключительному состоянию сохранности и необычной форме.

Археологи полагают, что это, возможно, наиболее хорошо сохранившийся римский фаллический чиститель для ногтей, когда-либо найденный в Великобритании. Предмет обнаружили в ходе исследований, проводимых в рамках программы модернизации дорожной развязки, пишет Arkeonews.

Хотя подобные римские чистилки для ногтей уже встречались по всей Британии, этот экземпляр сразу привлек внимание благодаря своему высокому качеству и превосходному состоянию сохранности. Он датируется последним столетием римского господства в Британии, что является ещё одним ценным свидетельством позднеримского периода.

Артефакт был обнаружен в ходе исследований, проведенных в рамках программы модернизации дорожной развязки Фото: Archaeological Research Services Ltd

Римские чистильники для ногтей были повседневными предметами ухода, которые использовались для удаления грязи из-под ногтей. Их часто носили вместе с пинцетами, ложечками для ушей и другими предметами личной гигиены. Этот экземпляр, однако, имеет форму фаллоса, что придавало ему значение, выходящее за рамки личной гигиены.

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В римской культуре фаллические символы обычно ассоциировались с защитой, плодородием и удачей, а не с непристойностью. Такие символы встречались на украшениях, предметах быта, военном снаряжении и амулетах, которые носили мужчины, женщины и дети. Недавно найденный чистильщик для ногтей, вероятно, служил как практическим инструментом, так и защитным талисманом, который носил его владелец.

Еще одним важным предметом, найденным в ходе тех же раскопок, была украшенная римская пряжка для ремня, изготовленная из цельного листа медного сплава Фото: Archaeological Research Services Ltd Археологи обнаружили артефакты других эпох, в частности свинцовую печать, связанную с компанией "Holland and Barrett"

Еще одним важным предметом, найденным в ходе тех же раскопок, была украшенная римская пряжка для ремня, изготовленная из цельного листа медного сплава. Лист был обернут вокруг D-образной пряжки и закреплен заклепками, что позволяло пряжке свободно двигаться, оставаясь прикрепленной к ремню. На её поверхности по краям были выдавлены круги, а в центре — геометрический узор, вдохновлённый растительными мотивами, что превращало обычную застёжку в декоративный элемент римской одежды.

Артефакты происходят из участка 2.1, где археологи обнаружили колодец, а также многочисленные рвы, ямы для столбов, тропинки и огороженные участки, связанные с поселением, земледелием и местным производством. Бытовые отходы и остатки разрушенных зданий свидетельствуют о том, что эта территория неоднократно заселялась и перестраивалась на протяжении многих поколений.

Среди находок были монеты разных эпох Фото: Archaeological Research Services Ltd

В ходе раскопок также были обнаружены многочисленные артефакты, охватывающие более 2000 лет истории. Широкий диапазон дат свидетельствует о том, что эта местность продолжала использоваться ещё долго после окончания эпохи римской Британии. Среди более поздних находок — "денди"-пуговицы Королевского флота XVIII века, пуговицы с ливреи XIX века, украшенные изображениями животных, а также свинцовая печать, связанная с компанией "Holland and Barrett".

Широкий диапазон дат свидетельствует о том, что эта местность продолжала использоваться еще долго после окончания эпохи римской Британии Фото: Archaeological Research Services Ltd

Глостершир издавна славится своим богатым римским наследием. Виллы, фермы и придорожные поселения раскинулись по всему Котсуолду, особенно вдоль дорог, соединявших крупные римские города, такие как Глевум (ныне Глостер) и Кориниум (ныне Сиренсестер).

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