Она занимает третье место по размерам: археологи исследуют римскую виллу площадью, равной 50 квартирам (фото)

Археологи, работающие в провинции Кастамону в Турции, обнаружили впечатляющие римские мозаики в большой древней вилле в городе Помпейополис. Эти раскопки привлекли внимание, поскольку эта резиденция входит в тройку крупнейших римских вилл, когда-либо обнаруженных в Анатолии.

После возобновления работ в прошлом году в сезоне 2026 года основное внимание уделяется обнаружению и сохранению крупных напольных мозаик виллы. Эта резиденция, занимающая площадь около 3000 квадратных метров, является одним из важнейших римских археологических памятников региона, пишет Heritage Daily.

Исследователи тщательно извлекали, очищали и реставрировали мозаики участок за участком, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. По словам учёных, качество этих произведений искусства можно сравнить со знаменитыми мозаиками Зеугмы — одного из самых известных римских памятников Турции. Реставрация началась в 2025 году, а долгосрочная цель заключается в обнаружении значительной части украшенных полов перед тем, как открыть их для посетителей.

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Исследователи тщательно извлекали, очищали и реставрировали мозаики участок за участком, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Раскопки в Помпеополисе продолжаются уже 25 лет, и в этом сезоне в них принимают участие 45 специалистов, в том числе 15 археологов из Италии. Текущая программа сочетает раскопки с реставрацией. Руководитель раскопок, доктор Мевлют Элиюшук из Карабукского университета, отметил: "Наша работа ведётся на территории римской виллы, где мы начали реставрацию напольных мозаик в предыдущие годы. По площади, составляющей примерно 3000 квадратных метров, она считается одной из трёх крупнейших римских вилл в Анатолии".

Нынешние реставрационные работы сосредоточены на триклинии виллы площадью 112 квадратных метров — официальной столовой, которая использовалась для приема гостей. В 2025 году было отреставрировано около 10 квадратных метров мозаики, а четырёхмесячная кампания 2026 года продолжает расширять эти работы. Археологи также полагают, что вилла простирается за пределы участка, раскопанного на сегодняшний день.

В настоящее время реставрационные работы сосредоточены на триклинии виллы площадью 112 квадратных метров — официальной столовой, которая использовалась для приема гостей Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Доктор Элиюшук пояснил: "Хотя на данный момент мы оцениваем площадь виллы примерно в 3000 квадратных метров, имеются свидетельства, указывающие на то, что она может быть ещё больше". Он добавил, что ранее в северной Анатолии или западном Черноморском регионе не было обнаружено ни одной резиденции такого размера и что, скорее всего, она принадлежала представителю римской правящей элиты.

Вилла, вероятно, была построена во II веке н. э. и оставалась заселенной вплоть до VI века, что составляет около 400 лет непрерывной истории. Такой длительный период использования позволяет исследователям проследить изменения в архитектуре, отделке и повседневной жизни на протяжении нескольких веков.

Исследователи надеются, что этот памятник будет способствовать развитию культурного туризма на севере Турции

Мастерство исполнения мозаик также свидетельствует о богатстве и статусе людей, проживавших здесь, а сравнение с Зеугмой подчеркивает высокий художественный уровень, которого достигли римские мастера-мозаичисты в Анатолии.

Исследователи также надеются, что этот памятник будет способствовать развитию культурного туризма на севере Турции. "Мы также создаем инфраструктуру для туризма, — отметил доктор Элиюшук. — Одна из наших целей — добавить новый туристический объект в сеть Кастамону, Анатолии и Черноморского региона".

Мастерство исполнения мозаик свидетельствует о богатстве и статусе людей, которые здесь жили Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Римская вилла в Помпейополисе предоставляет редкую возможность изучить четыре века истории в одном месте. Её тщательно сохранившиеся мозаики напоминают о том, что произведения искусства, созданные почти 1800 лет назад, до сих пор могут раскрывать истории о людях, которые их строили и любовались ими.

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