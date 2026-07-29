Тайный храмовый комплекс обнаружили под замком: находкам археологов тысячи лет (фото)

Археологи, проводящие раскопки на древнем кургане на востоке Турции, обнаружили храмовый комплекс возрастом 5000 лет с каменными алтарями и священными кострами. Эта находка дает новые свидетельства о религиозных обрядах в период ранней бронзовой эпохи и дополняет богатую историю человеческой деятельности в этом месте.

Открытие было сделано в ходе третьего сезона раскопок в замке Тадим и на кургане недалеко от города Элазиг в рамках проекта "Наследие для будущего". Работы проводятся под руководством Управления музеев города Элазиг при поддержке местных властей, пишет Heritage Daily.

Недавно обнаруженное сооружение датируется примерно 3000 годом до н. э. и включает храмовую зону с двумя каменными алтарями и тремя священными очагами, которые, по мнению археологов, использовались для проведения религиозных обрядов. Эта находка увеличила количество идентифицированных храмов в замке Тадим до двух, а на территории памятника в целом уже обнаружено шесть священных очагов.

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Недавно обнаруженное сооружение датируется примерно 3000 годом до н. э. и включает храмовую зону с двумя каменными алтарями и тремя священными очагами Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Последний храм имеет особое значение, поскольку в замке Тадим сохранились археологические слои, относящиеся к разным периодам истории человечества. В ходе предыдущих раскопок был обнаружен еще один храм, возраст которого, как считается, составляет около 6000 лет, что свидетельствует о том, что ритуальные обряды на этом кургане проводились в течение очень длительного периода.

Губернатор Элазига Нуман Хатипоглу отметил, что в 2026 году в провинции были активизированы раскопки, в частности на замке Харпут, замке Палу и в Салкая. "Недавно обнаруженная священная территория имеет историю, насчитывающую примерно 5000 лет", — сказал Хатипоглу. Он добавил, что эти находки могут помочь исследователям понять как региональную историю, так и общую историю человечества.

Курган содержит останки, относящиеся к многочисленным историческим периодам Фото: Anatolian Archaeology

Курган содержит остатки, относящиеся к многочисленным историческим периодам. В его верхних слоях обнаружены османские находки, тогда как более глубокие отложения содержат свидетельства о периоде сельджуков, Восточной Римской империи, железном веке, халколите, бронзовом веке и неолите. Такая последовательность позволяет археологам изучать, как менялось это место по мере того, как его заселяли различные общины.

Недавно обнаруженный храм датируется бронзовым веком — периодом, когда общины по всей Анатолии развивали всё более сложные поселения, ремесленные традиции и религиозные обряды. Два алтаря и три священных очага представляют особую ценность, поскольку такие элементы могут пролить свет на то, как люди организовывали обрядовые пространства и использовали огонь во время ритуалов.

Раскопки продолжаются в слоях бронзового века, где археологи изучают свидетельства повседневной жизни, ритуальной деятельности и поселения Фото: Anatolian Archaeology

Руководитель раскопок и археолог Эмре Чайир отметил, что культовая зона содержит ценную информацию о верованиях бронзового века в Восточной Анатолии. "Культовая зона вместе с её алтарями и священными кострами многое рассказывает нам о системе верований, существовавшей здесь 5000 лет назад", — сказал Чайир. Он отметил, что находки могут помочь исследователям понять, как развивались ритуальные практики.

Раскопки продолжаются в слоях бронзового века, где археологи изучают свидетельства повседневной жизни, ритуальной деятельности и поселения. Дальнейшие работы в замке Тадим могут выявить дополнительные сооружения и артефакты, добавив ещё больше свидетельств к памятнику, который хранит следы тысячелетнего проживания людей.

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