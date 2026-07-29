Таємний храмовий комплекс знайшли під замком: знахідкам археологів тисячі років (фото)

Археологи, які проводять розкопки на стародавньому кургані на сході Туреччини, виявили храмовий комплекс віком 5000 років із кам'яними вівтарями та священними вогнищами. Ця знахідка надає нові свідчення про релігійні обряди в період ранньої бронзової доби та доповнює багату історію людської діяльності на цьому місці.

Відкриття було зроблено під час третього сезону розкопок у замку Тадім та на кургані поблизу міста Елазіг у рамках проєкту "Спадщина для майбутнього". Роботи проводяться під керівництвом Управління музеїв міста Елазіг за підтримки місцевої влади, пише Heritage Daily.

Нещодавно виявлена споруда датується приблизно 3000 роком до н. е. і включає храмову зону з двома кам'яними вівтарями та трьома священними вогнищами, які, на думку археологів, використовувалися для проведення релігійних обрядів. Ця знахідка збільшила кількість ідентифікованих храмів у замку Тадім до двох, а на території пам'ятки загалом вже виявлено шість священних вогнищ.

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Нещодавно виявлена споруда датується приблизно 3000 роком до н. е. і включає храмову зону з двома кам'яними вівтарями та трьома священними вогнищами Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Останній храм має особливе значення, оскільки замок Тадім зберігає археологічні шари з різних періодів історії людства. Під час попередніх розкопок було виявлено інший храм, вік якого, як вважається, становить близько 6000 років, що свідчить про те, що ритуальні обряди на цьому кургані проводилися упродовж дуже тривалого періоду.

Губернатор Елазіга Нуман Хатіпоглу зазначив, що у 2026 році в провінції було активізовано розкопки, зокрема на замку Харпут, замку Палу та в Салкая. "Нещодавно виявлена священна територія має історію, що налічує приблизно 5000 років", — сказав Хатіпоглу. Він додав, що ці знахідки можуть допомогти дослідникам зрозуміти як регіональну історію, так і загальну історію людства.

Курган містить залишки з численних історичних періодів Фото: Anatolian Archaeology

Курган містить залишки з численних історичних періодів. У його верхніх шарах знайдено османські рештки, тоді як глибші відкладення зберігають свідчення про період Сельджуків, Східну Римську імперію, залізну добу, халколіт, бронзову добу та неоліт. Така послідовність дозволяє археологам вивчати, як змінювалося це місце в міру того, як його заселяли різні спільноти.

Нещодавно виявлений храм датується бронзовою добою — періодом, коли громади по всій Анатолії розвивали дедалі складніші поселення, ремісничі традиції та релігійні обряди. Два вівтарі та три священні вогнища є особливо цінними, оскільки такі елементи можуть пролити світло на те, як люди організовували обрядові простори та використовували вогонь під час ритуалів.

Розкопки тривають у шарах бронзової доби, де археологи вивчають свідчення повсякденного життя, ритуальної діяльності та поселення Фото: Anatolian Archaeology

Керівник розкопок та археолог Емре Чайір зазначив, що культова зона надає цінну інформацію про вірування бронзової доби у східній Анатолії. "Культова зона разом із її вівтарями та священними вогнищами багато що розповідає нам про систему вірувань, яка існувала тут 5000 років тому", — сказав Чайір. Він зазначив, що знахідки можуть допомогти дослідникам зрозуміти, як розвивалися ритуальні практики.

Розкопки тривають у шарах бронзової доби, де археологи вивчають свідчення повсякденного життя, ритуальної діяльності та поселення. Подальші роботи в замку Тадім можуть виявити додаткові споруди та артефакти, додавши ще більше свідчень до пам'ятки, яка зберігає сліди тисячолітнього проживання людей.

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