Одразу два рідкісні артефакти знайшли в Туреччині: древню печатку та християнський амулет (фото)

Під час розкопок у Туреччині археологи виявили два незвичайні предмети, що належали людям, які жили там з різницею майже в 2000 років. Один із них — кам'яна печатка віком 3500 років з написом ієрогліфічною лувійською мовою; інший — пізньоримський християнський амулет, що містить надзвичайно тонкий золотий лист, на якому, ймовірно, викарбувано уривок із Біблії.

Ці артефакти є свідченням тривалої історії поселення Туркмен-Карахоюк, розташованої всього за 20 кілометрів від Чатал-Гоьюк, пише Arkeonews.

Християнський амулет знайшли всередині невеликої мідної посудини. Товщина золотого листка становить лише близько 0,1 міліметра, а його напис ще не опубліковано повністю. Археологи вважають, що текст, ймовірно, взятий із Біблії і, можливо, його носила дитина як захист від хвороб, нещасть або надприродної шкоди.

Християнський амулет знайшли всередині невеликої мідної посудини Фото: Anatolian Archaeology

Співкерівник розкопок Мікеле Рюзгар Масса розповів, що роль амулета можна порівняти з оберегом від лихого ока. Подібні артефакти, що містили священні слова, молитви або біблійні уривки, використовувалися в пізньоримському світі, де вважалося, що священний текст надає божественний захист.

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Друга знахідка датується пізньою бронзовою добою. Було знайдено кам'яну печатку з ієрогліфічними лувійськими знаками, а також дві мідні печатки та глиняну печатку. На кам'яній печатці викарбувано ім'я особи, яке читається як "Курунті-зіті", та офіційний титул. Ім’я пов'язане з Курунтою — божеством, відомим у хеттських та лувійських релігійних традиціях.

Вчені знайшли кам'яну печатку з ієрогліфічними лувійськими знаками, а також дві мідні та глиняну печатки Фото: Anatolian Archaeology

Лувійська мова була індоєвропейською мовою, якою розмовляли в Стародавній Анатолії, і була тісно пов'язана з хетською. Вона записувалася клинописом, а також особливим ієрогліфічним письмом, що поєднувало знаки для позначення звуків із символами, які представляли цілі слова чи поняття.

Печатки є особливо цінними для археологів, оскільки імена, професії та титули можуть зберегти інформацію про чиновників, які залишили після себе мало інших слідів.

Печатки є особливо цінними для археологів, оскільки імена, професії та титули можуть зберегти інформацію про чиновників Фото: Anatolian Archaeology

Ця пам'ятка вже привернула увагу після попередньої знахідки монументального напису на лувійській ієрогліфічній писемності. Розташований на Коньській рівнині, Туркмен-Карахоюк займав стратегічне положення в центральній Анатолії. Розкопки розпочалися після шести років археологічних досліджень і зараз тривають уже третій сезон.

Археологи працюють у п'яти ділянках кургану, шари якого охоплюють бронзову добу, залізну добу, елліністичний період та пізню античність. Кам'яна печатка та християнський амулет належать до кардинально різних історичних періодів: одна пов'язана з адміністративною діяльністю епохи бронзи, тоді як інша, судячи з усього, була особистим предметом християнського захисту дитини.

Туркмен-Карахоюк вже давно првернув увагу археологів Фото: Anatolian Archaeology

Виявлення цих артефактів на одній і тій самій ділянці свідчить про те, що Туркмен-Карахоюк залишався важливим поселенням, попри зміни мов, релігій та політичних систем, що відбувалися протягом тисячоліть.

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