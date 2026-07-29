В Турции обнаружили сразу два редких артефакта: древнюю печать и христианский амулет (фото)

В ходе раскопок в Турции археологи обнаружили два необычных предмета, принадлежавших людям, живших там с разницей почти в 2000 лет. Один из них — каменная печать возрастом 3500 лет с надписью на иероглифическом лувийском языке; другой — позднеримский христианский амулет, содержащий чрезвычайно тонкий золотой лист, на котором, вероятно, выгравирован отрывок из Библии.

Эти артефакты свидетельствуют о долгой истории поселения Туркмен-Карахоюк, расположенного всего в 20 километрах от Чатал-Гёюка, пишет Arkeonews.

Христианский амулет нашли внутри небольшого медного сосуда. Толщина золотого листка составляет всего около 0,1 миллиметра, а его надпись пока не опубликована полностью. Археологи полагают, что текст, вероятно, взят из Библии и, возможно, его носил ребёнок в качестве защиты от болезней, несчастий или сверхъестественного вреда.

Христианский амулет нашли внутри небольшого медного сосуда Фото: Anatolian Archaeology

Соруководитель раскопок Микеле Рюзгар Масса рассказал, что роль амулета можно сравнить с оберегом от сглаза. Подобные артефакты, содержавшие священные слова, молитвы или библейские отрывки, использовались в позднеримском мире, где считалось, что священный текст дарует божественную защиту.

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Вторая находка датируется поздним бронзовым веком. Была обнаружена каменная печать с иероглифическими лувийскими знаками, а также две медные печати и глиняная печать. На каменной печати высечено имя лица, которое читается как "Курунти-зити", и официальный титул. Имя связано с Курунтой — божеством, известным в хеттских и лувийских религиозных традициях.

Ученые обнаружили каменную печать с иероглифическими лувийскими знаками, а также две медные и одну глиняную печати Фото: Anatolian Archaeology

Лувийский язык был индоевропейским языком, на котором говорили в Древней Анатолии, и был тесно связан с хеттским. Она записывалась клинописью, а также особым иероглифическим письмом, сочетавшим знаки для обозначения звуков с символами, представлявшими целые слова или понятия.

Печати представляют особую ценность для археологов, поскольку имена, профессии и титулы могут содержать информацию о чиновниках, которые оставили после себя мало других следов.

Печати представляют особую ценность для археологов, поскольку имена, профессии и титулы могут содержать информацию о чиновниках Фото: Anatolian Archaeology

Этот памятник уже привлек внимание после предыдущей находки монументальной надписи, выполненной лувийской иероглифической письменностью. Расположенный на Конской равнине, Туркмен-Карахоюк занимал стратегическое положение в центральной Анатолии. Раскопки начались после шести лет археологических исследований и сейчас продолжаются уже третий сезон.

Археологи ведут раскопки на пяти участках кургана, слои которого охватывают бронзовый век, железный век, эллинистический период и позднюю античность. Каменная печать и христианский амулет относятся к кардинально разным историческим периодам: одна связана с административной деятельностью бронзовой эпохи, тогда как другая, судя по всему, была личным предметом христианской защиты ребенка.

Туркмен-Карахоюк уже давно привлек внимание археологов Фото: Anatolian Archaeology

Обнаружение этих артефактов на одном и том же участке свидетельствует о том, что Туркмен-Карахоюк оставался важным поселением, несмотря на смену языков, религий и политических систем, происходившую на протяжении тысячелетий.

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