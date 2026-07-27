Храм хранил свою тайну более 100 лет: только сейчас ученые узнали, кому он принадлежал (фото)

Более века археологи не могли установить, кому посвящен небольшой храм на горе на юго-западе Турции. Это сооружение, раскопанное в 1912 и 1913 годах, сначала связывали с Деметрой, а впоследствии оно стало известно просто как "Малый храм".

Согласно новым исследованиям, храм теперь идентифицируется как святилище Гекаты, одной из древнейших богинь древней Анатолии, пишет Arkeonews.

Храм расположен на территории святилища Мена недалеко от города Ялвач в провинции Испарта, на высоте около 1600 метров над уровнем моря на горе Гемен. Команда под руководством профессора Мехмета Озханли из Университета Сулеймана Демиреля обосновала новую идентификацию на основе найденных на месте фигурок и рельефов Гекаты, а также расположения сооружения внутри святилища, посвященного Мену Аскаеносу — анатолийскому богу Луны.

Храм расположен на территории святилища Мена недалеко от города Ялвач в провинции Испарта, на высоте около 1600 метров над уровнем моря на горе Гемен Фото: Anatolian Archaeology

Древняя роль Гекаты была гораздо шире, чем её современный образ богини колдовства и призраков. В "Теогонии" Гесиода она была могущественным божеством, властвовавшим над небом, землёй и морем. Более поздние традиции связывают её с перекрёстками, воротами, защитой, родами, Луной, подземным миром и границей между жизнью и смертью. Её часто изображали в тройной форме — с тремя телами или головами, обращёнными в разные стороны.

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Её связь с Меном имеет особое значение. Оба божества ассоциировались с Луной, при этом Геката также связывалась с тьмой и порогами. Археологи также обнаружили восьмиугольное каменное основание в центре наоса храма — священной камеры. Они полагают, что когда-то на ней стояла статуя Гекаты. Здание также имело пронаос, или входной портик, и опистодомос в задней части.

Святилище Мена функционировало, по крайней мере, со II века до н. э. до конца IV века н. э. Фото: Anatolian Archaeology

Еще одну возможную подсказку дают два захоронения собак, обнаруженные неподалеку в Писидийской Антиохии. Собаки тесно ассоциировались с Гекатой и её ролью стражи границ и подземного мира. Озханли отметил, что, судя по всему, животных принесли в жертву, хотя сами по себе захоронения не могут доказать принадлежность храма.

Святилище Мена функционировало, по крайней мере, со II века до н. э. до конца IV века н. э. Его упадок наступил по мере распространения христианства в Римской империи, когда традиционные языческие святилища подверглись ограничениям или были заброшены. Храм Гекаты был повреждён и разобран, в результате чего значительная его часть осталась на уровне фундамента. Сейчас археологи планируют воссоздать части сооружения, используя сохранившиеся древние камни.

Храм Гекаты был поврежден и разобран, в результате чего значительная его часть осталась на уровне фундамента Фото: Anatolian Archaeology

Спустя 113 лет анонимный "Малый храм" наконец обрёл свою идентичность, став одним из самых редких памятников. Его фундаменты теперь дают редкие свидетельства о поклонении Гекате в Анатолии за пределами её вероятного раннего центра в Карии.

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