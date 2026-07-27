Храм зберігав свій секрет понад 100 років: тільки тепер вчені дізналися, кому він належав (фото)
Понад століття археологи не могли встановити, кому присвячений невеликий храм на горі на південному заході Туреччини. Ця споруда, розкопана в 1912 та 1913 роках, спочатку пов’язувалася з Деметрою, а згодом стала відома просто як "Малий храм".
Нові дослідження тепер ідентифікують храм як святилище Гекати, однієї з найдавніших богинь стародавньої Анатолії, пише Arkeonews.
Храм розташований у межах святилища Мена поблизу міста Ялвач у провінції Іспарта, на висоті близько 1600 метрів над рівнем моря на горі Гемен. Команда під керівництвом професора Мехмета Озханлі з Університету Сулеймана Деміреля обґрунтувала нову ідентифікацію на основі знайдених на місці фігурок та рельєфів Гекати, а також розташування споруди всередині святилища, присвяченого Мену Аскаеносу — анатолійському богу Місяця.
Стародавня роль Гекати була набагато ширшою, ніж її сучасний образ богині чаклунства та привидів. У "Теогонії" Гесіода вона була могутнім божеством, що панувала над небом, землею та морем. Пізніші традиції пов'язують її з роздоріжжями, воротами, захистом, пологами, Місяцем, підземним світом та межею між життям і смертю. Її часто зображували у потрійній формі — з трьома тілами або головами, спрямованими в різні боки.
Її зв'язок із Меном є особливо значущим. Обидва божества асоціювалися з Місяцем, при цьому Геката також пов'язувалася з темрявою та порогами. Археологи також виявили восьмикутну кам'яну основу в центрі наосу храму — священної камери. Вони вважають, що колись на ній стояла статуя Гекати. Будівля також мала пронаос, або вхідний портик, та опістодомос у задній частині.
Ще одну можливу підказку дають два поховання собак, виявлені неподалік в Пісідійській Антіохії. Собаки тісно асоціювалися з Гекатою та її роллю охоронниці кордонів і підземного світу. Озханлі зазначив, що, судячи з усього, тварин принесли в жертву, хоча самі по собі поховання не можуть довести ідентичність храму.
Святилище Мена функціонувало принаймні з II століття до н. е. до кінця IV століття н. е. Його занепад настав у міру поширення християнства в Римській імперії, коли традиційні язичницькі святилища зазнали обмежень або були покинуті. Храм Гекати був пошкоджений і розібраний, внаслідок чого значна його частина залишилася на рівні фундаменту. Зараз археологи планують відтворити частини споруди, використовуючи збережені стародавні камені.
Через 113 років анонімний "Малий храм" нарешті отримав свою ідентичність, перетворившись на одну з найрідкісніших пам'яток. Його фундаменти тепер дають рідкісні свідчення про поклоніння Гекаті в Анатолії за межами її ймовірного раннього центру в Карії.
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