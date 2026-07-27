Храм зберігав свій секрет понад 100 років: тільки тепер вчені дізналися, кому він належав (фото)

Понад століття археологи не могли встановити, кому присвячений невеликий храм на горі на південному заході Туреччини. Ця споруда, розкопана в 1912 та 1913 роках, спочатку пов’язувалася з Деметрою, а згодом стала відома просто як "Малий храм".

Нові дослідження тепер ідентифікують храм як святилище Гекати, однієї з найдавніших богинь стародавньої Анатолії, пише Arkeonews.

Храм розташований у межах святилища Мена поблизу міста Ялвач у провінції Іспарта, на висоті близько 1600 метрів над рівнем моря на горі Гемен. Команда під керівництвом професора Мехмета Озханлі з Університету Сулеймана Деміреля обґрунтувала нову ідентифікацію на основі знайдених на місці фігурок та рельєфів Гекати, а також розташування споруди всередині святилища, присвяченого Мену Аскаеносу — анатолійському богу Місяця.

Храм розташований у межах святилища Мена поблизу міста Ялвач у провінції Іспарта, на висоті близько 1600 метрів над рівнем моря на горі Гемен Фото: Anatolian Archaeology

Стародавня роль Гекати була набагато ширшою, ніж її сучасний образ богині чаклунства та привидів. У "Теогонії" Гесіода вона була могутнім божеством, що панувала над небом, землею та морем. Пізніші традиції пов'язують її з роздоріжжями, воротами, захистом, пологами, Місяцем, підземним світом та межею між життям і смертю. Її часто зображували у потрійній формі — з трьома тілами або головами, спрямованими в різні боки.

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Її зв'язок із Меном є особливо значущим. Обидва божества асоціювалися з Місяцем, при цьому Геката також пов'язувалася з темрявою та порогами. Археологи також виявили восьмикутну кам'яну основу в центрі наосу храму — священної камери. Вони вважають, що колись на ній стояла статуя Гекати. Будівля також мала пронаос, або вхідний портик, та опістодомос у задній частині.

Святилище Мена функціонувало принаймні з II століття до н. е. до кінця IV століття н. е. Фото: Anatolian Archaeology

Ще одну можливу підказку дають два поховання собак, виявлені неподалік в Пісідійській Антіохії. Собаки тісно асоціювалися з Гекатою та її роллю охоронниці кордонів і підземного світу. Озханлі зазначив, що, судячи з усього, тварин принесли в жертву, хоча самі по собі поховання не можуть довести ідентичність храму.

Святилище Мена функціонувало принаймні з II століття до н. е. до кінця IV століття н. е. Його занепад настав у міру поширення християнства в Римській імперії, коли традиційні язичницькі святилища зазнали обмежень або були покинуті. Храм Гекати був пошкоджений і розібраний, внаслідок чого значна його частина залишилася на рівні фундаменту. Зараз археологи планують відтворити частини споруди, використовуючи збережені стародавні камені.

Храм Гекати був пошкоджений і розібраний, внаслідок чого значна його частина залишилася на рівні фундаменту Фото: Anatolian Archaeology

Через 113 років анонімний "Малий храм" нарешті отримав свою ідентичність, перетворившись на одну з найрідкісніших пам'яток. Його фундаменти тепер дають рідкісні свідчення про поклоніння Гекаті в Анатолії за межами її ймовірного раннього центру в Карії.

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