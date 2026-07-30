Обнаружена самая древняя библиотека на Иберийском полуострове: там не было ни одной книги (фото)

Исследование виллы Фуэнте-Аламо на юге Испании изменило представление об одном из самых необычных сооружений Римской империи. То, что ранее считалось религиозным святилищем, было идентифицировано как частная библиотека, что делает её самой древней из известных библиотек на Иберийском полуострове и самой западной библиотекой в Римской империи.

Библиотека расположена на территории римской виллы Фуэнте-Аламо недалеко от Пуэнте-Хенилья в провинции Кордова. Исследователи из Университета Гранады пришли к выводу, что комната № 10 не была святилищем, посвящённым Митре, а служила частной библиотекой, пишет Arkeonews.

Чтобы прийти к такому выводу, Антонио Лопес Гарсия, Хавьер Мартинес-Хименес и Эдуардо Серрато Касадо применили метод, известный как "грамматика форм". Вместо того чтобы исследовать каждую особенность в отдельности, этот метод анализирует, как архитектурные элементы взаимодействуют между собой. Сравнивая комнату № 10 с другими римскими библиотеками, исследователи обнаружили значительное сходство.

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Сравнивая комнату № 10 с другими римскими библиотеками, исследователи обнаружили значительное сходство Фото: University Of Granada

В помещении находились апсида, прямоугольные ниши в стенах, которые когда-то, возможно, поддерживали полки, более мелкие полукруглые ниши, приподнятый подиум и смежные комнаты, которые, вероятно, использовались для хранения или обучения. Хотя ни одна из этих особенностей сама по себе не доказывала, что помещение было библиотекой, их совокупность в полной мере соответствовала планировке известных римских библиотек, которые использовались для чтения, обучения и хранения письменных произведений.

Новая интерпретация также меняет представления историков о владельцах Фуэнте-Аламо. Частная библиотека требовала значительного богатства, поскольку книги приходилось переписывать вручную, что делало их дорогостоящим достоянием. В римском обществе обладание библиотекой свидетельствовало об образованности и социальном статусе не меньше, чем ценные мозаики, скульптуры или роскошная столовая посуда. Эта комната свидетельствует о том, что владельцы виллы стремились представить себя как образованных представителей римской элиты.

Фуэнте-Аламо была важной резиденцией в римской провинции Бетика. Эта вилла уже хорошо известна своими большими мозаичными полами с детальными геометрическими и фигуративными узорами. В период поздней античности такие виллы служили не только усадьбами, но и административными центрами и резиденциями состоятельных семей. Недавно обнаруженная библиотека свидетельствует о том, что литературная культура распространялась не только на крупные римские города, но и на богатые виллы.

Эта вилла уже хорошо известна своими большими мозаичными полами с детализированными геометрическими и фигуративными узорами Фото: University Of Granada

По данным Университета Гранады, Фуэнте-Аламо, возможно, хранит наиболее полные архитектурные остатки римской частной библиотеки за пределами знаменитой "Виллы Папирусов" в Геркулануме. Хотя сотни обугленных свитков уцелели после извержения Везувия в Геркулануме, сооружение, в котором они первоначально хранились, сохранилось менее четко, чем архитектурная планировка в Фуэнте-Аламо.

Исследователи также изучили возможную связь с саркофагом "Декламацио", найденным в XIX веке в соседнем Вильярес-дель-Карриль и ныне экспонируемым в Музее Малаги. На саркофаге изображены сцены, связанные с чтением и образованием. Одна из фигур изображена со свитком и кодексом — форматом переплетённой книги, который становился всё более распространённым в позднеримский период. Исследователи отметили сходство между этой фигурой и мужчиной, изображённым на одной из мозаик Фуэнте-Аламо, которого ранее считали владельцем виллы.

Исследователи также изучили возможную связь с саркофагом "Декламацио", найденным в XIX веке Фото: University Of Granada

Прямых доказательств того, что саркофаг принадлежал владельцу Фуэнте-Аламо, нет, и исследователи называют эту связь гипотетической. Однако совпадение периода и художественных мотивов позволяет предположить, что образование и литературная культура, вероятно, играли важную роль в том, как состоятельные землевладельцы представляли себя как при жизни, так и после смерти.

Исследование также предлагает практический метод для будущих археологических работ. Вместо того чтобы идентифицировать древние помещения по одному архитектурному признаку, исследователи могут сравнивать комбинации признаков, чтобы лучше распознавать здания, первоначальное убранство которых исчезло. Такой подход может помочь обнаружить другие забытые библиотеки по всему римскому миру.

Хотя книги, которые когда-то хранились в Фуэнте-Аламо, уже давно исчезли, сама комната до сих пор хранит историю семьи, которая здесь жила. Её безмолвные стены теперь являются редким свидетельством того, что знания ценились даже в сельских западных окраинах Римской империи.

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