Эти захоронения принадлежали династии воинов: археологи раскопали необычное иберийское кладбище (фото)

В ходе строительных работ на частном участке в Аликанте (Испания) было обнаружено иберийское кладбище возрастом 2200 лет. В ходе исследования захоронений археологи обнаружили необычную коллекцию оружия, бронзовых украшений, весов и редкую ритуальную кадильницу.

Это захоронение датируется последними десятилетиями III века до н. э. — периодом военных конфликтов и политических перемен на юго-востоке Иберии. Археологи предполагают, что четыре могилы, вероятно, принадлежали членам одной семьи, связанной с иберийской военной элитой, пишет Arkeonews.

Кладбище было обнаружено в Ла-Альбуферете — прибрежном районе, который уже известен находками иберийских, карфагенских и римских памятников. Поскольку эта территория находится в зоне археологического надзора, раскопки проводила компания "Arquealia" под руководством археологов Хесуса Мораталли и Габриэля Сегуры, под надзором отдела культурного наследия городского совета Аликанте.

Відео дня

Исследователи зафиксировали четыре могилы и две соседние ритуальные зоны Фото: Ayuntamiento de Alicante

Исследователи задокументировали четыре могилы и две соседние ритуальные зоны. В могилах была обнаружена уникальная коллекция военного снаряжения, в частности почти полные комплекты оружия иберийских воинов. Среди найденных предметов были фалькаты — изогнутые мечи, тесно связанные с иберийскими воинами, а также ножи, копья, щиты, конские уздечки, шпоры и несколько видов дротиков.

Погребальное убранство свидетельствует о том, что некоторые из погребённых, вероятно, были конными воинами или занимали высокие воинские звания. Бронзовые фибулы и другие декоративные элементы одежды также указывают на их высокий социальный статус.

В двух могилах были обнаружены бронзовые чаши весов, а в ещё одной — стандартные гири. Эти измерительные приборы могут свидетельствовать о том, что похороненные здесь люди, помимо выполнения военных обязанностей, также занимались торговлей, контролировали ценные товары или осуществляли деятельность, требующую точного взвешивания.

Одной из самых значительных находок стала бронзовая ритуальная кадильница, известная как "тимиатерион" Фото: Ayuntamiento de Alicante

Одной из самых значительных находок стала бронзовая ритуальная кадильница, известная как "тимиатерион", в форме женской головы, сохранившаяся в превосходном состоянии. Археологи предварительно идентифицировали эту фигуру как Танит — финикийскую богиню, которая впоследствии стала одним из главных божеств Карфагена.

Если это подтвердится в ходе предстоящего иконографического анализа, этот предмет станет ещё одним свидетельством прочных культурных связей между регионом Аликанте и пуническим миром в конце III века до н. э.

Среди прочих погребальных даров были колесо колесницы, резной каменный фрагмент в форме копыта оленя и около 30 небольших керамических сосудов. Археологи считают, что эти сосуды использовались во время совместных погребальных трапез, в ходе которых родственники и члены местной общины чтили память умерших, укрепляя при этом семейную идентичность и социальный статус.

Наряду с ритуальными зонами и кадильницей эти находки свидетельствуют о том, что кладбище служило как местом захоронения, так и церемониальной площадкой для поминальных собраний.

Археологи полагают, что сосуды использовались во время совместных погребальных трапез Фото: Ayuntamiento de Alicante

Возраст и характер кладбища тесно совпадают с соседним поселением Тоссаль-де-Манисес, которое впоследствии стало римским городом Луцентум. Предыдущие археологические исследования показали, что первое крупное укреплённое поселение на этой территории было основано карфагенянами во время их экспансии по Иберии ещё до Второй Пунической войны.

Недавно обнаруженное кладбище расположено примерно в 300 метрах к северо-востоку от главной погребальной площадки этого района. Археологи предполагают, что такое отдельное расположение может свидетельствовать об особом статусе людей, похороненных именно здесь.

В настоящее время ученые полагают, что могилы принадлежали военной семье, деятельность которой была сосредоточена на ведении войны. Эта гипотеза подтверждается найденными комплектами оружия, конным снаряжением, роскошными бронзовыми предметами и ритуальными вещами, хотя исследователи отмечают, что необходимы дальнейшие исследования.

Редкое сочетание военного снаряжения, торговых инструментов и, вероятно, изображение Танит делает это кладбище одной из самых значительных археологических находок последних лет на юго-востоке Испании и позволяет подробно ознакомиться с жизнью и верованиями иберийской семьи воинов, жившей более двух тысячелетий назад.

Другие новости науки