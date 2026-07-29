В Венгрии обнаружили древнее кладбище: найдены захоронения аварцев (фото)

Сельскохозяйственные работы на юге Венгрии привели к обнаружению нескольких древних захоронений, что дало археологам редкую возможность узнать, как хоронили людей более тысячи лет назад. Человеческие останки и археологические находки, обнаруженные вблизи Эрсекчанада, послужили поводом для проведения раскопок, в ходе которых было обнаружено шесть могил, датируемых VI–IX веками нашей эры.

Археологи из Музея имени Иштвана Тюрра в Бае обследовали это место после того, как на поле были обнаружены кости. Раскопки показали, что останки принадлежали кладбищу аварского периода, пишет Heritage Daily.

Исследователи полагают, что эти шесть могил могут составлять лишь небольшую часть гораздо более обширного погребального комплекса, сохранившегося под сельскохозяйственными угодьями со времён раннего средневековья.

Археологи из Музея имени Иштвана Тюрра в Бае обследовали это место после того, как на поле были обнаружены кости Фото: Türr István Múzeum

Среди погребенных были двое детей: малыш, которому, как полагают, было около двух-трех лет, и подросток. Ожидается, что дальнейший антропологический анализ позволит более точно установить их возраст и пол. В нескольких захоронениях также были обнаружены предметы, связанные с погребальными обычаями аварцев, такие как железные пряжки и керамическая посуда. Эту посуду часто клали рядом с умершими в качестве подношения пищи и напитков для загробной жизни.

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Кладбище располагалось недалеко от современной поверхности земли, из-за чего некоторые могилы были уязвимы для повреждений в результате многовекового земледелия. Однако две могилы остались нетронутыми. Одна из них принадлежала взрослому мужчине и содержала необычно большое количество артефактов, в частности железный кинжал, пряжку, перстень, керамическую посуду и многочисленные другие железные предметы.

Кладбище располагалось недалеко от современной поверхности земли, из-за чего некоторые могилы были подвержены повреждениям в результате многовекового земледелия Фото: Türr István Múzeum

Среди находок была редкая железная звезда с одним концом. Подобные предметы известны по аварской археологии, но команда раскопок ранее никогда не обнаруживала таких. Исследователи интерпретировали эту коллекцию преимущественно как предметы быта, захороненные вместе с мужчиной, а не как предметы, предназначенные для ритуальных или магических целей.

Рядом было обнаружено женское захоронение, в котором находилось меньше предметов, в частности бронзовые серьги и железные пряжки. Положение её скелета дало ещё одну подсказку относительно погребальных обычаев аварцев. Её конечности остались плотно согнутыми, что свидетельствует о том, что перед погребением тело было прочно обернуто саваном, что ограничивало движения во время разложения.

В двух могилах были обнаружены следы умышленного вмешательства в области груди и талии Фото: Türr István Múzeum

Раскопки также показали, что в древности кладбище было разграблено могильными грабителями. В двух могилах были обнаружены следы преднамеренного вмешательства в области груди и талии — именно в этих местах, вероятно, находились ценные личные вещи. Археологи полагают, что кража произошла вскоре после погребения, когда мягкие ткани ещё не разложились, что помогло сохранить кости в основном соединёнными даже после вскрытия могил.

Спасательные раскопки на данный момент завершены, и место раскопок вновь засыпано. Артефакты будут консервированы и выставлены в Музее Иштвана Тюрра в Бае, благодаря чему эти находки станут дополнительным свидетельством погребальных обычаев аварцев и их повседневной жизни в Карпатском бассейне.

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