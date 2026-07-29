Древнє кладовище виявили в Угорщині: знайдено поховання аварців (фото)

Сільськогосподарські роботи на півдні Угорщини призвели до виявлення кількох стародавніх поховань, що дало археологам рідкісну можливість дізнатися, як ховали людей понад тисячу років тому. Людські останки та археологічні матеріали, знайдені поблизу Ерсекчанада, стали приводом для проведення розкопок, у ході яких було виявлено шість могил, що датуються VI–IX століттями нашої ери.

Археологи з Музею імені Іштвана Тюрра в Баї обстежили це місце після того, як на полі були виявлені кістки. Розкопки показали, що останки належали до кладовища аварського періоду, пише Heritage Daily.

Дослідники вважають, що ці шість могил можуть становити лише невелику частину набагато більшого поховального комплексу, який зберігся під сільськогосподарськими угіддями з часів раннього середньовіччя.

Археологи з Музею імені Іштвана Тюрра в Баї обстежили це місце після того, як на полі були виявлені кістки Фото: Türr István Múzeum

Серед похованих було двоє дітей: малюк, якому, як вважають, було близько двох-трьох років, та підліток. Очікується, що подальший антропологічний аналіз дозволить точніше встановити їхній вік та стать. У кількох похованнях також були виявлені предмети, пов'язані з похоронними звичаями аварців, такі як залізні пряжки та керамічний посуд. Цей посуд часто клали поруч із померлими як підношення їжі та напоїв для потойбічного життя.

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Кладовище розташовувалося близько до сучасної поверхні землі, через що деякі могили були вразливі до пошкоджень внаслідок багатовікового землеробства. Проте дві могили залишилися недоторканими. Одна з них належала дорослому чоловікові й містила незвично велику кількість артефактів, зокрема залізний кинджал, пряжку, перстень, керамічний посуд та численні інші залізні предмети.

Кладовище розташовувалося близько до сучасної поверхні землі, через що деякі могили були вразливі до пошкоджень внаслідок багатовікового землеробства Фото: Türr István Múzeum

Серед знахідок була рідкісна залізна зірка з одним кінцем. Подібні предмети відомі з аварської археології, але команда розкопок раніше ніколи не виявляла таких. Дослідники інтерпретували цю колекцію переважно як практичні речі, поховані разом із чоловіком, а не як предмети, призначені для ритуальних чи магічних цілей.

Поруч було знайдено жіноче поховання, яке містило менше предметів, зокрема бронзові сережки та залізні пряжки. Положення її скелета дало ще одну підказку щодо похоронних звичаїв аварців. Її кінцівки залишилися щільно зігнутими, що свідчить про те, що перед похованням тіло було міцно обгорнуте саваном, що обмежувало рухи під час розкладання.

У двох могилах були виявлені сліди навмисного втручання в районі грудей та талії Фото: Türr István Múzeum

Розкопки також виявили, що в давнину кладовище було порушене грабіжниками могил. У двох могилах були виявлені сліди навмисного втручання в районі грудей та талії — саме в цих місцях, ймовірно, розміщувалися цінні особисті речі. Археологи вважають, що крадіжка сталася незабаром після поховання, коли м'які тканини ще не розклалися, що допомогло зберегти кістки в основному з'єднаними навіть після порушення могил.

Рятувальні розкопки наразі завершилися, і місце розкопок знову засипано. Артефакти будуть консервовані та виставлені в Музеї Іштвана Тюрра в Баї, завдяки чому ці знахідки стануть додатковим свідченням похоронних звичаїв аварців та їхнього повсякденного життя в Карпатському басейні.

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