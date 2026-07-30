Ці поховання належали династії воїнів: археологи розкопали незвичайне іберійське кладовище (фото)

Під час будівельних робіт на приватній ділянці в Аліканте, Іспанія, виявили іберійське кладовище віком 2200 років. У ході досліджень поховань археологи знайшли незвичайну колекцію зброї, бронзових прикрас, ваг та рідкісну ритуальну кадильницю.

Це поховання датується останніми десятиліттями III століття до н. е. — періодом військових конфліктів та політичних змін на південному сході Іберії. Археологи припускають, що чотири могили, ймовірно, належали членам однієї родини, пов'язаної з іберійською військовою елітою, пише Arkeonews.

Кладовище було виявлено в Ла-Альбуфереті — прибережному районі, який вже відомий знахідками іберських, карфагенських та римських пам'яток. Оскільки ця територія розташована в зоні археологічного нагляду, розкопки проводила компанія "Arquealia" під керівництвом археологів Хесуса Мораталли та Габріеля Сегури, під наглядом відділу культурної спадщини міської ради Аліканте.

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Дослідники задокументували чотири могили та дві сусідні ритуальні зони Фото: Ayuntamiento de Alicante

Дослідники задокументували чотири могили та дві сусідні ритуальні зони. У могилах було виявлено виняткову колекцію військового спорядження, зокрема майже повні набори зброї іберійських воїнів. Серед знайдених предметів були фалькати — вигнуті мечі, тісно пов'язані з іберійськими воїнами, а також ножі, списи, щити, кінські вуздечки, шпори та кілька видів дротиків.

Сідельне спорядження свідчить про те, що деякі з похованих осіб, ймовірно, були кінними воїнами або займали високі військові чини. Бронзові фібули та інші декоративні елементи одягу також вказують на їхній високий соціальний статус.

У двох могилах були виявлені бронзові чаші ваг, а в ще одній — стандартні гирі. Ці вимірювальні прилади можуть свідчити про те, що поховані тут люди, окрім виконання військових обов'язків, також займалися торгівлею, контролювали цінні товари або здійснювали діяльність, що вимагала точного зважування.

Однією з найвизначніших знахідок стала бронзова ритуальна кадильниця, відома як "тіміатеріон" Фото: Ayuntamiento de Alicante

Однією з найвизначніших знахідок стала бронзова ритуальна кадильниця, відома як "тіміатеріон", у формі жіночої голови, що збереглася у чудовому стані. Археологи попередньо ідентифікували цю фігуру як Таніт — фінікійську богиню, яка згодом стала одним із головних божеств Карфагена.

Якщо це підтвердиться в ході майбутнього іконографічного аналізу, цей предмет стане ще одним доказом міцних культурних зв'язків між регіоном Аліканте та пунічним світом наприкінці III століття до н. е.

Серед інших похоронних дарів були колесо колісниці, різьблений кам'яний фрагмент у формі копита оленя та близько 30 невеликих керамічних посудин. Археологи вважають, що ці посудини використовувалися під час спільних похоронних трапез, під час яких родичі та члени місцевої громади вшановували померлих, водночас зміцнюючи сімейну ідентичність та соціальний статус.

Разом із ритуальними зонами та кадильницею ці знахідки свідчать про те, що кладовище слугувало як місцем поховання, так і церемоніальним майданчиком для поминальних зібрань.

Археологи вважають, що посудини використовувалися під час спільних похоронних трапез Фото: Ayuntamiento de Alicante

Вік і характер кладовища тісно співпадають із сусіднім поселенням Тоссаль-де-Манісес, яке згодом стало римським містом Луцентум. Попередні археологічні дослідження показали, що перше велике укріплене поселення на цій території було засноване карфагенцями під час їхньої експансії по Іберії ще до Другої Пунічної війни.

Нещодавно виявлене кладовище розташоване приблизно за 300 метрів на північний схід від головного поховального майданчика цього району. Археологи припускають, що таке відокремлення може свідчити про особливий статус людей, похованих саме тут.

Наразі вчені вважають, що могили належали військовій родині, діяльність якої була зосереджена на веденні війни. Ця гіпотеза підтверджується знайденими комплетами зброї, кінним спорядженням, розкішними бронзовими предметами та ритуальними речами, хоча дослідники наголошують, що необхідні подальші дослідження.

Рідкісне поєднання військового спорядження, торгових інструментів та, ймовірно, зображення Таніт робить це кладовище однією з найвизначніших археологічних знахідок останніх років на південному сході Іспанії та дає змогу детально ознайомитися з життям і віруваннями іберійської родини воїнів, які жили понад два тисячоліття тому.

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