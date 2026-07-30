Археологи обнаружили римский военный лагерь в Испании: он связан с известным полководцем (фото)

Археологи обнаружили римский военный лагерь в испанском регионе Серданья, который был связан с подавлением восстания церетанов в 39 году до н. э. Среди находок выделяются два снаряда для пращи с надписью, посвящённой Гнею Домицию Кальвину, римскому полководцу, который подавил восстание.

Лагерь был обнаружен в Коллет-де-Жовель, недалеко от муниципалитета Урус, в ходе археологических раскопок, проведённых в апреле 2024 года. Холм возвышается над одной из главных дорог, ведущих к равнине Серданьи, что давало римским войскам выгодную позицию для наблюдения за движением в окружающих долинах, пишет Arkeonews.

В ходе раскопок были обнаружены железные гвозди от римских военных сандалий, известные как clavi caligae, а также снаряды для пращи, монеты, фибулы и другие военные предметы. Каждый артефакт был зафиксирован с помощью GPS и внесен в геоинформационную систему, что позволило исследователям реконструировать распределение военной деятельности на территории объекта.

Відео дня

Большинство найденных артефактов датируются второй половиной I века до н. э., но два снаряда для пращи позволили гораздо точнее определить время. На обоих была нанесена надпись "CN D", которую исследователи расшифровали как "Гней Домиций". Эта надпись относилась к Гнею Домицию Кальвину — римскому наместнику Испании и политическому союзнику Октавиана. Исследовательская группа предположила, что Коллет-де-Жовель служил временным римским лагерем во время похода Кальвина против церетанов в 39 году до н. э.

Каждый артефакт был зафиксирован с помощью GPS и внесен в геоинформационную систему Фото: Autonomous University of Barcelona

Церетаны представляли собой общину, территория которой охватывала значительную часть современной Сердании. Этот горный регион давал возможность заниматься земледелием, животноводством, горным делом и торговлей, а также контролировал несколько важных путей через Пиренеи.

Археологические исследования в таких поселениях, как Тоссаль-де-Бальтарга и Эль-Кастельот-де-Болвир, показали, что эти общины хорошо приспособились к жизни в горах и поддерживали торговые и культурные контакты с соседними регионами. Дороги, пастбища и минеральные ресурсы этого района также делали его ценным для расширявшейся Римской империи.

Точная причина восстания остается неизвестной. Римский историк Кассий Дион описал боевые действия, но не объяснил, что именно стало причиной конфликта. Исследователи предполагают, что к этому привели усиление римского контроля, военная оккупация, налогообложение, вмешательство в дела местного руководства и попытки установить контроль над горными путями. Рим впервые вторгся на северо-восток Иберии в 218 году до н. э. во время Второй Пунической войны, однако сопротивление в некоторых пиренейских общинах продолжалось почти два столетия.

На обоих снарядах была нанесена надпись "CN D", которую исследователи расшифровали как "Гней Домиций" Фото: Autonomous University of Barcelona

По словам Кассия Диона, воины церетанов устроили засаду на римский отряд под командованием одного из офицеров Кальвина. Многие римские солдаты бежали с поля боя, бросив своего командира. Кальвин восстановил дисциплину, применив децимацию: по сообщениям, он казнил каждого десятого солдата из двух воинских подразделений, прежде чем возглавить новую атаку. После этого он без особых трудностей разгромил церетанов, а впоследствии был удостоен римского триумфа за свои победы в Испании.

На протяжении многих лет историки считали, что этот поход состоялся дальше на запад, в Пиренеях. Однако свидетельства из Колле-де-Жовель указывают на то, что конфликт произошел на территории, которая, согласно документам, была родиной церетанов.

Исследователи полагают, что за римской победой последовали жесткие репрессии, массовое покидание многих коренных поселений и распад местных политических и социальных структур, поскольку регион всё более тесно интегрировался в римскую провинциальную систему.

Недавно обнаруженный лагерь является не только свидетельством передвижений римских войск. Он, возможно, хранит следы последнего задокументированного вооруженного конфликта между римскими войсками и коренным населением на территории современной Каталонии, становясь важной частью древней истории региона.

Другие новости науки