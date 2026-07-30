Археологи виявили римський військовий табір у Іспанії: він пов'язаний з відомим полководцем (фото)

Археологи виявили римський військовий табір в іспанському регіоні Серданья, який був пов'язаний із придушенням повстання церетанів у 39 році до н. е. Серед знахідок виділяються два снаряди для пращі з написом, присвяченим Гнею Доміцію Кальвіну, римському полководцем, який зупинив повстання.

Табір виявили в Коллет-де-Жовель, поблизу муніципалітету Урус, під час археологічних розкопок, проведених у квітні 2024 року. Пагорб височить над одним із головних шляхів, що ведуть до рівнини Серданьї, що давало римським військам вигідну позицію для спостереження за рухом у навколишніх долинах, пише Arkeonews.

Під час розкопок було знайдено залізні цвяхи від римських військових сандалій, відомі як clavi caligae, а також снаряди для пращі, монети, фібули та інші військові предмети. Кожен артефакт було зафіксовано за допомогою GPS та внесено до геоінформаційної системи, що дозволило дослідникам реконструювати розподіл військової діяльності на території об'єкта.

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Більшість знайдених артефактів датуються другою половиною I століття до н. е., але два снаряди для пращі дали набагато точніше уявлення про час. На обох був нанесений напис "CN D", який дослідники розшифрували як "Гней Доміцій". Цей напис стосувався Гнея Доміція Кальвіна — римського намісника Іспанії та політичного союзника Октавіана. Дослідницька група припустила, що Коллет-де-Жовель слугував тимчасовим римським табором під час походу Кальвіна проти церетанів у 39 році до н. е.

Кожен артефакт було зафіксовано за допомогою GPS та внесено до геоінформаційної системи Фото: Autonomous University of Barcelona

Церетани були спільнотою, територія якої охоплювала значну частину сучасної Серданії. Цей гірський регіон забезпечував можливість займатися землеробством, тваринництвом, гірничою справою та торгівлею, а також контролював кілька важливих шляхів через Піренеї.

Археологічні дослідження в таких поселеннях, як Тоссаль-де-Бальтарга та Ель-Кастельот-де-Болвір, показали, що ці спільноти добре пристосувалися до гірського життя та підтримували торгівельні й культурні контакти з сусідніми регіонами. Дороги, пасовища та мінеральні ресурси цього району також робили його цінним для розширюваної Римської імперії.

Точна причина повстання залишається невідомою. Римський історик Кассій Діон описав бойові дії, але не пояснив, що саме спричинило конфлікт. Дослідники припускають, що до цього призвели посилення римського контролю, військова окупація, оподаткування, втручання у справи місцевого керівництва та спроби встановити контроль над гірськими шляхами. Рим вперше увійшов на північний схід Іберії у 218 році до н. е. під час Другої Пунічної війни, проте опір у деяких піренейських громадах тривав майже два століття.

На обох снарядах був нанесений напис "CN D", який дослідники розшифрували як "Гней Доміцій" Фото: Autonomous University of Barcelona

За словами Кассія Діона, воїни церетанів влаштували засідку на римський загін під командуванням одного з офіцерів Кальвіна. Багато римських солдатів втекли з поля бою, покинувши свого командира. Кальвін відновив дисципліну, застосувавши децимацію: за повідомленнями, він стратив кожного десятого солдата з двох військових підрозділів, перш ніж очолити нову атаку. Після цього він без особливих труднощів розгромив церетанів, а згодом був нагороджений римським тріумфом за свої перемоги в Іспанії.

Упродовж багатьох років історики вважали, що цей похід відбувся далі на захід у Піренеях. Натомість свідчення з Колле-де-Жовель вказують на те, що конфлікт відбувся на території, яка, згідно з документами, була батьківщиною церетанів.

Дослідники вважають, що за римською перемогою послідували жорсткі репресії, покидання багатьох корінних поселень та розпад місцевих політичних і соціальних структур, оскільки регіон все міцніше інтегрувався в римську провінційну систему.

Нещодавно виявлений табір є не лише доказом пересувань римських військ. Він, можливо, зберігає слід останнього задокументованого збройного конфлікту між римськими військами та корінною громадою на території сучасної Каталонії, стаючи важливою частиною давньої історії регіону.

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