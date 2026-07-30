Знайдено найдавнішу бібліотеку на Іберійському півострові: там не було жодної книги (фото)

Дослідження вілли Фуенте-Аламо на півдні Іспанії, змінило уявлення про одну з найнезвичайніших споруд Римської імперії. Те, що раніше вважалося релігійним святилищем, ідентифіковано як приватну бібліотеку, що робить її найдавнішою задокументованою бібліотекою на Іберійському півострові та найзахіднішою бібліотекою в Римській імперії.

Бібліотека розташована на території римської вілли Фуенте-Аламо поблизу Пуенте-Хеніля в провінції Кордова. Дослідники з Університету Гранади дійшли висновку, що кімната № 10 не була святилищем, присвяченим Мітрі, а слугувала приватною бібліотекою, пише Arkeonews.

Щоб дійти такого висновку, Антоніо Лопес Гарсія, Хав'єр Мартінес-Хіменес та Едуардо Серрато Касадо застосували метод, відомий як "граматика форм". Замість того, щоб досліджувати кожну особливість окремо, цей метод аналізує, як архітектурні елементи взаємодіють між собою. Порівнюючи кімнату № 10 з іншими римськими бібліотеками, дослідники виявили значну схожість.

Відео дня

Порівнюючи кімнату № 10 з іншими римськими бібліотеками, дослідники виявили значну схожість Фото: University Of Granada

У приміщенні була апсида, прямокутні ніші в стінах, які колись, можливо, підтримували полиці, менші напівкруглі ніші, піднятий подіум та суміжні кімнати, які, ймовірно, використовувалися для зберігання або навчання. Хоча жодна з цих особливостей сама по собі не доводила, що приміщення було бібліотекою, їхнє поєднання тісно відповідало плануванню відомих римських бібліотек, що використовувалися для читання, навчання та збереження письмових творів.

Нова інтерпретація також змінює уявлення істориків про власників Фуенте-Аламо. Приватна бібліотека вимагала значного багатства, оскільки книги доводилося переписувати вручну, що робило їх дорогим надбанням. У римському суспільстві володіння бібліотекою свідчило про освіченість і соціальний статус не менше, ніж цінні мозаїки, скульптури чи розкішний столовий посуд. Ця кімната свідчить про те, що власники вілли прагнули подати себе як освічених представників римської еліти.

Фуенте-Аламо була важливою резиденцією в римській провінції Бетика. Ця вілла вже добре відома своїми великими мозаїчними підлогами з детальними геометричними та фігуративними візерунками. У період пізньої античності такі вілли слугували не лише маєтками, а й адміністративними центрами та резиденціями заможних родин. Нещодавно виявлена бібліотека свідчить про те, що літературна культура поширювалася не лише на великі римські міста, а й на заможні вілли.

я вілла вже добре відома своїми великими мозаїчними підлогами з детальними геометричними та фігуративними візерунками Фото: University Of Granada

За даними Університету Гранади, Фуенте-Аламо, можливо, зберігає найповніші архітектурні залишки римської приватної бібліотеки за межами знаменитої "Вілли Папірусів" у Геркуланумі. Хоча сотні обвуглених сувоїв вціліли після виверження Везувію в Геркуланумі, споруда, в якій вони спочатку зберігалися, збереглася менш чітко, ніж архітектурне планування у Фуенте-Аламо.

Дослідники також вивчили можливий зв'язок із саркофагом "Декламаціо", знайденим у XIX столітті в сусідньому Вільярес-дель-Карріль і виставленим нині в Музеї Малаги. На саркофазі зображені сцени, пов'язані з читанням та освітою. Одна з фігур зображена з сувоєм та кодексом — форматом переплетеної книги, що ставав дедалі поширенішим у пізньоримський період. Дослідники відзначили схожість між цією фігурою та чоловіком, зображеним на одній із мозаїк Фуенте-Аламо, якого раніше вважали власником вілли.

Дослідники також вивчили можливий зв'язок із саркофагом "Декламаціо", знайденим у XIX столітті Фото: University Of Granada

Прямих доказів того, що саркофаг належав власнику Фуенте-Аламо, немає, і дослідники називають цей зв'язок гіпотетичним. Проте збіг періоду та художніх мотивів дозволяє припустити, що освіта та літературна культура, ймовірно, відігравали важливу роль у тому, як заможні землевласники презентували себе як за життя, так і після смерті.

Дослідження також пропонує практичний метод для майбутніх археологічних робіт. Замість того, щоб ідентифікувати стародавні приміщення за однією архітектурною ознакою, дослідники можуть порівнювати комбінації ознак, щоб краще розпізнавати будівлі, оригінальне наповнення яких зникло. Такий підхід може допомогти виявити інші забуті бібліотеки по всьому римському світу.

Хоча книги, що колись зберігалися у Фуенте-Аламо, вже давно зникли, сама кімната досі зберігає історію родини, яка тут жила. Її мовчазні стіни тепер є рідкісним свідченням того, що знання цінувалися навіть у сільських західних околицях Римської імперії.

Інші новини науки