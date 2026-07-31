Вона третя за розмірами: археологи досліджують римську віллу площею як 50 квартир (фото)

Археологи, які працюють у провінції Кастамону в Туреччині, виявили вражаючі римські мозаїки у великій стародавній віллі в місті Помпейополіс. Ці розкопки привернули увагу, оскільки ця резиденція входить до трійки найбільших римських вілл, коли-небудь виявлених в Анатолії.

Після відновлення робіт минулого року в сезоні 2026 року основна увага приділяється виявленню та збереженню великих підлогових мозаїк вілли. Ця резиденція, що займає площу близько 3000 квадратних метрів, є однією із найважливіших римських археологічних пам'яток регіону, пише Heritage Daily.

Дослідники ретельно піднімали, очищали та реставрували мозаїки ділянка за ділянкою, щоб запобігти подальшому пошкодженню. За словами вчених, якість цих творів мистецтва можна порівняти зі знаменитими мозаїками Зеугми — однієї з найвідоміших римських пам'яток Туреччини. Реставрація розпочалася у 2025 році, а довгострокова мета полягає у виявленні значної частини оздоблених підлог перед тим, як відкрити їх для відвідувачів.

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Дослідники ретельно піднімали, очищали та реставрували мозаїки ділянка за ділянкою, щоб запобігти подальшому пошкодженню Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Розкопки в Помпейополісі тривають вже 25 років, і цього сезону в них беруть участь 45 фахівців, серед яких 15 археологів з Італії. Поточна програма поєднує розкопки з реставрацією. Керівник розкопок, доктор Мевлют Еліюшук з Карабукського університету, зазначив: "Наша робота триває на території римської вілли, де ми розпочали реставрацію підлогових мозаїк у попередні роки. За площею приблизно 3000 квадратних метрів вона вважається однією з трьох найбільших римських вілл в Анатолії".

Нинішні реставраційні роботи зосереджені на триклініумі вілли площею 112 квадратних метрів — офіційній їдальні, що використовувалася для прийому гостей. У 2025 році було відреставровано близько 10 квадратних метрів мозаїки, а чотиримісячна кампанія 2026 року продовжує розширювати ці роботи. Археологи також вважають, що вілла простягається за межі ділянки, розкопаної на сьогодні.

Нинішні реставраційні роботи зосереджені на триклініумі вілли площею 112 квадратних метрів — офіційній їдальні, що використовувалася для прийому гостей Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Доктор Еліюшук пояснив: "Хоча наразі ми оцінюємо площу вілли приблизно в 3000 квадратних метрів, є свідчення, що вказують на те, що вона може бути ще більшою". Він додав, що раніше в північній Анатолії чи західному Чорноморському регіоні не було виявлено жодної резиденції такого розміру і що, найімовірніше, вона належала представнику римської правлячої еліти.

Вілла, ймовірно, була збудована у II столітті н. е. і залишалася заселеною аж до VI століття, що становить близько 400 років безперервної історії. Такий тривалий період використання дає дослідникам змогу простежити зміни в архітектурі, оздобленні та повсякденному житті упродовж кількох століть.

Дослідники сподіваються, що ця пам'ятка сприятиме розвитку культурного туризму на півночі Туреччини

Майстерність виконання мозаїк також свідчить про багатство та статус людей, які тут мешкали, а порівняння з Зеугмою підкреслює високий художній рівень, якого досягли римські майстри-мозаїсти в Анатолії.

Дослідники також сподіваються, що ця пам'ятка сприятиме розвитку культурного туризму на півночі Туреччини. "Ми також створюємо інфраструктуру для туризму, — зазначив доктор Еліюшук. — Однією з наших цілей є додати новий туристичний об'єкт до мережі Кастамону, Анатолії та Чорноморського регіону".

Майстерність виконання мозаїк свідчить про багатство та статус людей, які тут мешкали Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Римська вілла в Помпейополісі надає рідкісну можливість вивчити чотири століття історії в одному місці. Її ретельно збережені мозаїки є нагадуванням про те, що твори мистецтва, створені майже 1800 років тому, досі можуть розкривати історії про людей, які їх будували та милувалися ними.

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