Тайна стала еще страшнее: древние каннибалы поедали как детей, так и взрослых (фото)

На севере Испании археологи обнаружили новые доказательства, указывающие на каннибализм среди одного из древнейших известных предков человека 850 000 лет назад. Последние раскопки в пещере Гран-Долина пополнили коллекцию, в которой ранее преобладали останки детей и подростков, останками взрослых.

Исследователи обнаружили около двух десятков костей и зубов, принадлежавших нескольким представителям Homo antecessor — родственника человека, обитавшего в Европе примерно 1,2 миллиона — 770 000 лет назад, пишет Live Science.

Среди останков были фрагменты черепа, позвоночника, костей рук и ног, а также три зуба. На нескольких костях были заметны следы порезов, оставленные каменными орудиями.

Ранее проведенные исследования уже определили Гран-Долину как одно из древнейших известных мест, где были обнаружены свидетельства каннибализма среди сородичей человека. Большинство предыдущих доказательств касалось детей и подростков, что заставляло исследователей полагать, что основными жертвами были младшие члены враждующих групп. Последние находки изменили эту точку зрения.

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На нескольких костях были заметны следы порезов, оставленные каменными орудиями Фото: IPHES-CERCA

"Обнаружение большего количества взрослых особей, на телах некоторых из которых также имеются следы порезов, свидетельствует о том, что каннибализм не ограничивался только молодыми особями", — отметила антрополог Пальмира Саладие из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES).

Общее количество идентифицированных особей Homo antecessor из Гран-Долины на сегодняшний день достигло как минимум 13, причем взрослые составляют примерно половину из них. По словам археолога Андреу Олле, более обширная выборка позволяет исследователям изучать эту древнюю популяцию гораздо подробнее, чем раньше.

В ходе раскопок археологи обнаружили каменные орудия, изготовленные из кремня, кварцита и песчаника Фото: IPHES-CERCA

В ходе раскопок археологи обнаружили каменные орудия, изготовленные из кремня, кварцита и песчаника, а также останки животных — гиен, бобров, оленей, лошадей и носорогов. Следы, оставленные на человеческих костях, почти полностью совпадали со следами, оставленными каменными орудиями.

Кости животных, найденные на месте раскопок, имели следы подобных методов обработки, что указывает на применение одинаковых технологий обработки как к животным, так и к людям. На некоторых человеческих костях даже были обнаружены следы человеческих укусов, которые Саладие ранее охарактеризовала как "наиболее надежное доказательство того, что тела, найденные на этом месте, действительно были съедены".

На некоторых человеческих костях даже были обнаружены следы человеческих укусов Фото: IPHES-CERCA

Хотя доказательства каннибализма являются убедительными, его цель остается неясной. Исследователи изучают, было ли это связано с нехваткой пищи, конфликтами между группами или другими формами социального поведения. Недавно обнаруженные останки взрослых особей могут помочь ответить на вопросы о том, как часто происходили такие события, по-разному ли относились к жертвам разного возраста и как были организованы сообщества Homo antecessor.

Работы в Гран-Долине все еще находятся на начальной стадии. Как отметила археолог Марина Москера: "Мы только что приступили к раскопкам на этом новом участке", добавив, что первые результаты уже подтвердили его значительную научную ценность.

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