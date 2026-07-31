Таємниця стала ще страшнішою: древні канібали їли як дітей, так і дорослих (фото)

На півночі Іспанії археологи виявили нові докази, що вказують на канібалізм серед одного з найдавніших відомих родичів людини 850 000 років тому. Останні розкопки в печері Гран-Доліна доповнили колекцію, в якій раніше переважали останки дітей та підлітків, останками дорослих.

Дослідники знайшли близько двох десятків кісток і зубів, що належали кільком представникам Homo antecessor — родича людини, який мешкав у Європі приблизно 1,2 мільйона — 770 000 років тому, пише Live Science.

Серед останків були фрагменти черепа, хребта, кісток рук і ніг, а також три зуби. На кількох кістках були помітні сліди порізів, залишені кам’яними знаряддями.

Раніше проведені дослідження вже визначили Гран-Доліну як одне з найдавніших відомих місць, де було виявлено докази канібалізму серед родичів людини. Більшість попередніх доказів стосувалися дітей та підлітків, що змушувало дослідників вважати, що основними жертвами були молодші члени ворогуючих груп. Останні знахідки змінили цю точку зору.

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На кількох кістках були помітні сліди порізів, залишені кам"яними знаряддями Фото: IPHES-CERCA

"Виявлення більшої кількості дорослих особин, на тілах деяких з яких також є сліди порізів, свідчить про те, що канібалізм не обмежувався лише молодшими особинами", — зазначила антропологиня Пальміра Саладіє з Каталонського інституту палеоекології людини та соціальної еволюції (IPHES).

Загальна кількість ідентифікованих особин Homo antecessor із Гран-Доліни на сьогодні сягнула щонайменше 13, причому дорослі становлять приблизно половину з них. За словами археолога Андреу Олле, більша вибірка дає дослідникам змогу вивчати цю стародавню популяцію набагато детальніше, ніж раніше.

Під час розкопок археологи виявили кам'яні знаряддя, виготовлені з кременю, кварциту та пісковику Фото: IPHES-CERCA

Під час розкопок археологи виявили кам'яні знаряддя, виготовлені з кременю, кварциту та пісковику, а також рештки тварин — гієн, бобрів, оленів, коней та носорогів. Сліди, залишені на людських кістках, майже повністю збігалися зі слідами, залишеними кам'яними знаряддями.

Кістки тварин, знайдені на місці розкопок, мали сліди подібних методів оброблення, що вказує на застосування однакових технологій обробки як до тварин, так і до людей. На деяких людських кістках навіть були виявлені сліди людських укусів, які Саладіє раніше охарактеризувала як "найбільш надійний доказ того, що тіла, знайдені на цьому місці, дійсно були спожиті".

На деяких людських кістках навіть були виявлені сліди людських укусів Фото: IPHES-CERCA

Хоча докази канібалізму є переконливими, його мета залишається невизначеною. Дослідники вивчають, чи було це пов'язано з нестачею їжі, конфліктами між групами чи іншими формами соціальної поведінки. Нещодавно виявлені останки дорослих осіб можуть допомогти відповісти на питання про те, як часто траплялися такі події, чи по-різному ставилися до жертв різного віку та як були організовані спільноти Homo antecessor.

Роботи в Гран-Доліні все ще перебувають на початковій стадії. Як зазначила археологиня Марина Москера: "Ми лише щойно розпочали розкопки на цій новій ділянці", додавши, що перші результати вже засвідчили її значну наукову цінність.

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