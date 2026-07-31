Сотні знахідок та відкриттів: у Глостерширі знайшли екстравагантний артефакт римських часів (фото)

Поблизу Челтенхема в графстві Глостершир, Англія, археологи виявили надзвичайний римський артефакт. Цей невеликий предмет із мідного сплаву, що датується приблизно 300–400 роками н. е., привернув увагу завдяки своєму винятковому стану збереження та незвичайній формі.

Археологи вважають, що це може бути найкраще збережений римський фалічний чистильник для нігтів, який коли-небудь знаходили у Великій Британії. Предмет виявили під час досліджень, проведених у рамках програми модернізації дорожньої розв'язки, пише Arkeonews.

Хоча подібні римські чистильники для нігтів вже зустрічалися по всій Британії, цей екземпляр одразу привернув увагу завдяки своїй високій якості та чудовому стану збереження. Він походить з останнього століття римського панування в Британії, що є ще одним цінним свідченням пізньоримського періоду.

Артефакт виявили під час досліджень, проведених у рамках програми модернізації дорожньої розв'язки Фото: Archaeological Research Services Ltd

Римські чистильники для нігтів були повсякденними предметами догляду, які використовували для видалення бруду з-під нігтів. Їх часто носили разом із пінцетами, ложечками для вух та іншими предметами особистої гігієни. Цей екземпляр, однак, має форму фалоса, що надавало йому значення, яке виходило за межі особистої гігієни.

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У римській культурі фалічні символи зазвичай асоціювалися з захистом, родючістю та удачею, а не з непристойністю. Такі символи з'являлися на прикрасах, предметах побуту, військовому спорядженні та амулетах, які носили чоловіки, жінки та діти. Нещодавно знайдений чистильник для нігтів, ймовірно, слугував як практичним інструментом, так і захисним талісманом, який носив його власник.

Іншим важливим предметом, знайденим під час тих самих розкопок, була прикрашена римська пряжка для ременя, виготовлена з єдиного листа мідного сплаву Фото: Archaeological Research Services Ltd Археологи виявили артефакти інших епох, зокрема свинцеву печатку, пов'язана з компанією "Holland and Barrett"

Іншим важливим предметом, знайденим під час тих самих розкопок, була прикрашена римська пряжка для ременя, виготовлена з єдиного листа мідного сплаву. Лист був обгорнутий навколо D-подібної пряжки та закріплений заклепками, що дозволяло пряжці вільно рухатися, залишаючись прикріпленою до ременя. На її поверхні по краях були витиснені кола, а по центру — геометричний візерунок, натхненний рослинними мотивами, що перетворювало звичайну застібку на декоративний елемент римського одягу.

Артефакти походять із ділянки 2.1, де археологи виявили колодязь, а також численні рови, ями для стовпів, стежки та огороджені ділянки, пов'язані з поселенням, землеробством та місцевим виробництвом. Побутові відходи та залишки зруйнованих будівель свідчать про те, що ця територія неодноразово заселялася та перебудовувалася упродовж багатьох поколінь.

Серед знахідок були монети різних епох Фото: Archaeological Research Services Ltd

Під час розкопок також було знайдено численні артефакти, що охоплюють понад 2000 років історії. Широкий діапазон дат свідчить про те, що ця місцевість продовжувала використовуватися ще довго після закінчення епохи римської Британії. Серед пізніших знахідок — "денді"-ґудзики Королівського флоту XVIII століття, ґудзики від ліверії XIX століття, прикрашені зображеннями тварин, а також свинцева печатка, пов'язана з компанією "Holland and Barrett".

Широкий діапазон дат свідчить про те, що ця місцевість продовжувала використовуватися ще довго після закінчення епохи римської Британії Фото: Archaeological Research Services Ltd

Глостершир здавна відомий своєю багатою римською спадщиною. Вілли, ферми та придорожні поселення розкинулися по всьому Котсволдсу, особливо вздовж шляхів, що з'єднували великі римські міста, такі як Глевум (нині Глостер) та Корініум (нині Сіренсестер).

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