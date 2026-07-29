Это сооружение построила нацистская Германия: никто не ожидал найти нечто подобное (фото)

В немецком городе Кведлинбург строители обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившееся бомбоубежище времен Второй мировой войны. Об объекте, обнаруженном в ходе первоначальных земляных работ, сообщило Государственное управление культурного наследия и археологии Саксонии-Анхальт (LDA).

Убежище располагалось на краю хребта, откуда открывался вид на долину Боде, примерно в 600 метрах к западу от средневекового старого города Кведлинбурга. Оно пролежало под землей более 80 лет, пишет Heritage Daily.

В ходе раскопок была обнаружена верхняя часть бетонного свода шириной около 2,5 метра, простиравшегося почти по всей территории строительной площадки. Археологи установили, что это защитная траншея длиной около 20 метров.

Такие укрытия предназначались для защиты гражданского населения от осколков снарядов, падающих обломков и взрывов поблизости. Они не были аналогичны укреплённым бункерам и не могли выдержать прямого бомбового удара. Убежище в Кведлинбурге занимало площадь примерно 20 на 14 метров и имело два входных и выходных прохода разной длины.

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Такие укрытия предназначались для защиты гражданского населения от осколков снарядов, падающих обломков и взрывов поблизости Фото: LDA

Здание было возведено поэтапно из утрамбованного бетона без стальной арматуры. Толщина пола и боковых стен составляет около 45 сантиметров, а толщина полукруглой крыши — примерно 20 сантиметров. На внутренних стенах до сих пор были заметны следы от деревянной опалубки, использовавшейся во время строительства. Внешняя поверхность сводчатой крыши была выровнена и покрыта защитным слоем.

В бомбоубежище также находилось пять квадратных вентиляционных шахт размером 25 на 25 сантиметров каждая, которые обеспечивали подачу свежего воздуха. Две пары двустворчатых дверей выполняли функцию шлюзов, что позволяло герметично закрывать укрытие во время воздушных налетов. Эти детали свидетельствуют о том, что даже относительно простые гражданские укрытия проектировались с учётом основных мер вентиляции и защиты.

Археологи считают это сооружение важной частью культурного наследия ХХ века. Прежде чем возобновится строительство запланированного дома, укрытие будет полностью задокументировано.

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