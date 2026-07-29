Цю споруду збудувала нацистська Німеччина: ніхто не очікував знайти таке (фото)

У німецькому місті Кведлінбург будівельники виявили надзвичайно добре збережене бомбосховище часів Другої світової війни. Про споруду, знайдену під час початкових земляних робіт, повідомили Державне управління культурною спадщиною та археології Саксонії-Ангальт (LDA).

Укриття розташовувалося на краю хребта, звідки відкривався вид на долину Боде, приблизно за 600 метрів на захід від середньовічного старого міста Кведлінбурга. Воно було поховане під землею понад 80 років, пише Heritage Daily.

Під час розкопок було виявлено верхню частину бетонного склепіння шириною близько 2,5 метра, що простягалося майже по всій території будівельного майданчика. Археологи визначили, що це захисна траншея довжиною близько 20 метрів.

Такі укриття призначалися для захисту цивільного населення від осколків снарядів, падаючих уламків та вибухів поблизу. Вони не були аналогічними до укріплених бункерів і не могли витримати прямого бомбового удару. Укриття в Кведлінбурзі займало площу приблизно 20 на 14 метрів і мало два вхідні та вихідні проходи різної довжини.

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Такі укриття призначалися для захисту цивільного населення від осколків снарядів, падаючих уламків та вибухів поблизу Фото: LDA

Споруда була зведена поетапно з утрамбованого бетону без сталевої арматури. Товщина підлоги та бічних стін становить близько 45 сантиметрів, а товщина напівкруглої покрівлі — приблизно 20 сантиметрів. На внутрішніх стінах досі були помітні сліди від дерев'яної опалубки, що використовувалася під час будівництва. Зовнішня поверхня склепінчастої покрівлі була вирівняна та покрита захисним шаром.

У бомбосховищі також було п'ять квадратних вентиляційних шахт розміром 25 на 25 сантиметрів кожна, які забезпечували подачу свіжого повітря. Дві пари двостулкових дверей виконували функцію шлюзів, що дозволяло герметично закривати укриття під час повітряних нальотів. Ці деталі свідчать про те, що навіть відносно прості цивільні укриття проєктувалися з урахуванням основних заходів вентиляції та захисту.

Археологи вважають цю споруду важливою частиною культурної спадщини ХХ століття. Перш ніж відновиться будівництво запланованого будинку, укриття буде повністю задокументовано.

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