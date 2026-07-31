Поблизу Галича знайшли древні артефакти: археологи виявили срібло угорського короля (фото)

Українські археологи виявили залишки великої двоповерхової дерев'яної споруди та колекцію середньовічних артефактів, що проливають нове світло на повсякденне життя та торгівлю у княжому Галичі. Розкопки проводилися у селі Крилос, де дослідники продовжили вивчення однієї з найважливіших історичних ділянок, пов’язаних із середньовічним поселенням.

За словами Володимира Олійника, гендиректора Національного заповідника "Давній Галич", цьогорічний археологічний сезон був зосереджений на урочищі Церквиська (Четверки) в Крилосі, що розташоване на території давнього галицького подолу.

Дослідники зазначили, що під час попередніх розкопок на цій ділянці було виявлено ремісничі майстерні, житлові будівлі та важливий релігійний комплекс, до якого входили фундаменти дерев'яного та кам'яного храмів Благовіщення, парафіяльний будинок і церковне кладовище. Історичні джерела свідчать, що поселення Благовіщення залишалося активним аж до XV століття.

Під час попередніх розкопок на цій ділянці було виявлено ремісничі майстерні, житлові будівлі та важливий релігійний комплекс Фото: Володимир Олійник - заповідник «Давній Галич»

Під час останнього етапу розкопок археологи виявили залишки великої двоповерхової дерев'яної споруди поблизу фундаментів Благовіщенського храму. Ця споруда стала ще одним доказом того, що ця частина княжого Галича була активним центром повсякденного життя в середньовічний період.

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Серед найважливіших знахідок — срібна монета, викарбувана за часів угорського короля Бели IV, бронзова гиря для ваг, різьблена кістяна ігрова фішка, залізний ключ, стремено, невеликий нагрудний хрестик, декоративні металеві кріплення, уламки персня та підвіски, а також колекція кованих цвяхів. Кожен предмет допоміг дослідникам краще зрозуміти діяльність, що колись відбувалася в цьому поселенні.

Серед найважливіших знахідок — срібна монета, викарбувана за часів угорського короля Бели IV, різьблена кістяна ігрова фішка, залізний ключ, стремено, невеликий нагрудний хрестик та інші артефакти Фото: Володимир Олійник - заповідник «Давній Галич»

Однією з найважливіших знахідок стала група торгових печаток дорогочинського типу. Їхня наявність свідчить про те, що Галич підтримував активні торгівельні зв’язки із Західною Європою, що додає ще одне підтвердження ролі міста в регіональних торгівельних мережах.

Заповідник також відзначив роботу студентів-істориків Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, які брали участь у польових роботах. Студенти виявили значну частину артефактів під час цьогорічних розкопок, зробивши важливий внесок у дослідження.

Заповідник також відзначив роботу студентів-істориків Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, які брали участь у польових роботах Фото: Володимир Олійник - заповідник «Давній Галич»

Останні знахідки додають цінних свідчень про розвиток середньовічного Галича та його зв'язки з сусідніми регіонами. Навіть невеликі предмети, такі як торгові печатки, допомагають історикам скласти чіткіше уявлення про життя в одному з найважливіших міст середньовічної Східної Європи.

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