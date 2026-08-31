Странные "хоббиты" больше похожи на людей, чем считалось: произошли от неизвестного вида

Антропологи, изучавшие кости представителя вымершего вида Homo floresiensis, обнаружили, что его таз был похож на таз современного человека.

Вымерший родственник человека, Homo floresiensis, также известный как "хоббит", имел более человекоподобное тело, чем предполагалось. Хотя "хоббиты", веротяно, ходили прямо на двух ногах, как и мы, они скорее всего было очень медлительными и не могли перемещаться на большие расстояния, пишет Live Science.

После изучения тазобедренных костей представительницы женского пола Homo floresiensis, которая жила умерла от 100 000 до 60 000 лет назад на индонезийском острове Флорес, и имела рост около 1 метра, ученые пришли к выводу, что "хоббиты" могли двигаться во многом как современные люди, то есть Homo sapiens. И все же вымерший вид родственников человека имел свои отличия.

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Цель исследования, опубликованного в журнале American Journal of Biological Anthropology, состояла в том, чтобы выяснить, были ли Homo floresiensis больше похожи на другие виды людей плейстоцена или на более ранние виды австралопитеков, такие как известная Люси. Понимание происхождения "хоббитов" усложняет то, что они имели черты как современных людей, так и австралопитеков.

Авторы исследования сравнили тазобедренные кости шимпанзе, горилл, австралопитеков, а также современных людей и вымерших видов человека с костями Homo floresiensis. Оказалось, что таз "хоббита" очень похож на таз Homo erectus (человек прямоходящий), но отличается от таза австралопитеков и человекообразных обезьян.

Ученые пришли к выводу, что Homo floresiensis ходили примерно так же, как и современные люди, прямо и на двух ногах. И все же они, вероятно, не ходили на большие расстояния и не развивали большую скорость.

Результаты исследования подтверждают основные теории происхождения этих загадочных людей. Возможно, они произошли от Homo erectus, которые прибыли на остров Флорес и со временем уменьшились в размерах, потому что жили на острове. В то же время Homo floresiensis могли произойти от более мелкого, неизвестного вида из рода Homo.

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