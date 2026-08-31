Нарушает законы физики: разгадана 20-летняя загадка одного из самых мощных взрывов во Вселенной

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб нашли источник происхождения гамма-всплеска, который кажется, нарушает правила физики.

В 2006 году астрономы обнаружили загадочный гамма-всплеск GRB 061201 с очень высокой энергией, который, казалось, нарушает законы физики, ведь его свойства не соответствовали другим известным взрывам. Теперь астрономы считают, что разгадали давнюю загадку этого события. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal, пишет Phys.

Гамма-всплеск — это самый мощный взрыв во Вселенной, который сопровождается огромным выбросом энергии в виде гамма-излучения. Гамма-всплески существует всего несколько секунд, но при этом высвобождается столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за несколько триллионов лет. Гамма-всплески, такие как GRB 061201, возникают в результате слияния очень плотных объектов, таких как две нейтронные звезды или при слиянии нейтронной звезды и черной дыры звездной массы.

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Для того, чтобы узнать, что именно стало причиной гамма-всплеска, необходимо знать расстояние до галактики, в которой он появился. Это позволяет рассчитать его энергию и другие ключевые физические свойства. Но астрономы не знали, где именно произошел гамма-всплеск GRB 061201. Астрономы так и не обнаружили галактики там, где произошел мощный взрыв. Предполагалось, что по каким-то причинам не видна близкая к нам галактика, или же она находится очень далеко и является очень тусклой, чтобы ее можно было увидеть на таком расстоянии.

Гамма-всплеск — это самый мощный взрыв во Вселенной, который сопровождается огромным выбросом энергии в виде гамма-излучения. Иллюстрация Фото: Daily Mail

Новое исследование показало, что свойства гамма-всплеска не соответствуют подобным взрывам, котонине произошли в близких галактиках. Уровень энергии и другие характеристики показывают, что этот гамма-всплеск в случае появления в близлежащей галактики должно был произойти в результате очень быстрого слияния плотных объектов. Но измерения гравитационных волн, которые появились в результате слияния противоречат этому.

Астрономы решили, что GRB 061201 возник в далекой галактике и направили на область космоса, где появилось это событие, мощный космический телескоп Уэбб. Он обнаружил ранее невидимую для других телескопов далекую галактику, которая оказалась еще и очень тусклой, то есть излучала мало света.

Исследование показало, что энергетическая мощность гамма-всплеска соответствует тому, что можно ожидать на таком расстоянии. Также предполагаемая скорость слияния двух плотных объектов гораздо лучше согласуется с измерениями гравитационных волн. Теперь GRB 061201 не нарушает правила физики, только осталось определить точное расстояние до галактики и подтвердить, что именно в ней произошел загадочный гамма-всплеск.

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