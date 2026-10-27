NASA отключило 22-летний космический телескоп: через неделю он войдет в атмосферу Земли

NASA завершило миссию космического телескопа Swift, который изучал самые мощные взрывы во Вселенной.

NASA официально отключило космический телескоп Swift, который 22 года вращался вокруг Земли и изучал самые мощные взрывы во Вселенной, а также другие астрономические объекты и явления. Ожидается, что в ближайшие пару недель Swift войдет в атмосферу Земли, где и сгорит, пишет Space.

В NASA сообщили, что научные наблюдения телескопа Swift были прекращены 20 октября и с тех пор он продолжается снижаться. Сейчас он находится на высоте более 270 км и в ближайшие недели упадет в атмосферу Земли, где и сгорит.

Космическая обсерватория стала жертвой высокой солнечной активности. Из-за нее космическим аппаратам на околоземной орбите становится все труднее удерживаться на нужной высоте. Swift начал терять высоту в прошлом году, а потому NASA решило спасти телескоп с помощью специального аппарата, разработанного компанией Katalyst Space Technologies. Но у него возникли технические проблемы, и миссия по спасению этим летом провалилась. В итоге сам спасательный аппарат в конце сентября упал в атмосферу Земли.

Согласно заявлению NASA, телескоп Swift сыграл ключевую роль в углублении понимания природы Вселенной. Он стал частью настоящей революции в астрофизике.

Телескоп был запущен в 2004 году и должен был работать всего 2 года, но смог проработать 22 года. В основном обсерватория изучала гамма-всплески — мощнейшие взрывы во Вселенной. За время своей работы космический телескоп зафиксировал более 2000 гамма-всплесков.

Гамма-всплеск — это взрыв, который сопровождается огромным выбросом энергии в виде гамма-излучения. Гамма-всплески существует всего несколько секунд, но при этом высвобождается столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за несколько триллионов лет. Гамма-всплески возникают в результате слияния очень плотных объектов, таких как две нейтронные звезды или при слиянии нейтронной звезды и черной дыры звездной массы.

Также Swift он изучил более 1400 взрывов сверхновых. Так заканчивается жизнь массивных звезд. Обсерватория изучала астероиды и кометы в Солнечной системе, а также далекие черные дыры. Еще телескоп Swift провел полный обзор неба в рентгеновском диапазоне. Полученная обсерваторией информация легла в основу около 7000 научных публикаций. И это число, несомненно, будет расти еще долгое время, ведь в архиве NASA хранится огромный объем необработанных данных.

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