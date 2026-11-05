C орбиты на Землю упал телескоп NASA весом 1500 кг: известно куда (фото)

Обсерватория Swift должна была работать в течение двух лет, но смогла проводить ценные наблюдения за космосом 22 года.

22-летняя история космического телескопа Swift завершилась его неконтролируемым падением на Землю в среду, 4 ноября. Обсерваторию пытались поднять на более высокую орбиту, но миссия провалилась, пишет Space.

Космический телескоп Swift был выведен на околоземную орбиту в 2004 году. Изначально срок его службы был рассчитан на 2 года. Но до октября 2026 года он изучал гамма-всплески, самые мощные взрывы во Вселенной, возникающие при взрывах сверхновых, а также слиянии нейтронных звезд и других высокоэнергетических событиях в космосе. Еще телескоп изучал далекие сверхновые (взрывы массивных звезд), черные дыры и астероиды с кометами в Солнечной системе. Свое последнее научное наблюдение Swift провел 20 октября, после чего NASA отключило обсерваторию, и она начала стремительное падение вниз с орбиты.

Космический телескоп Swift был выведен на околоземную орбиту в 2004 году. Иллюстрация Фото: NASA

У обсерватории Swift не было своих двигателей для коррекции орбиты, а потому из-за повышения уровня солнечной активности в 2025 году сопротивление самых верхних слоев атмосферы возросло и телескоп начал медленно снижаться. В NASA приняли решение спасти важную для астрономов обсерваторию. Специальный космический аппарат должен был летом этого года поднять Swift на более высокую орбиту, но в итоге он вышел из строя, вошел в атмосферу и сгорел там.

Гамма-всплеск GRB 110328A, обнаруженный телескопом Swift Фото: NASA

В конечном итоге Swift опустился до высоты всего 275 километров над поверхностью Земли, где его уже невозможно было спасти и продлить срок его службы. История легендарной обсерватории закончилась 4 ноября примерно в 14:39 по киевскому времени, когда она вошла в плотные слои атмосферы Земли. Согласно сообщению Космических сил США, это произошло над островом Суматра, Индонезия.

Космчиеский телескоп Swift вошел в плотные слои атмосферы Земли над островом Суматра (показан стрелкой) Фото: Wikipedia

Вероятнее всего, космический телескоп NASA весом 1500 кг полностью сгорел в атмосфере. По оценкам NASA, вероятность того, что уцелевшие фрагменты могут причинить кому-либо вред на Земле, составляет всего 1 к 2100. Хотя ранее эксперты предполагали, что некоторые обломки телескопа могут уцелеть и упасть на поверхность планеты. Пока что никто не нашел этих обломков. Они могли упасть в Тихий океан или Индийский океан.

Согласно отчету NASA, в среднем каждый день на Землю с орбиты падает не менее трех крупных объектов: это неработающие спутники или ступени ракет-носителей. В ближайшие годы это число, скорее всего, будет расти, поскольку происходит все больше запусков в космос.

Другие новости науки

NASA ищет возможность повысить орбиту знаменитого космического телескопа Хаббл. Он постепенно теряет высоту и через несколько лет упадет на Землю, если ничего не делать.

Парадокс Цереры: что скрывают яркие пятна на поверхности карликовой планеты. Ученые пришли к выводу, что на крупнейшем объекте в поясе астероидов происходят интересные процессы. Водяной лед на Церере нечто скрывает.