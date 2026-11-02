На этой неделе на Землю упадет космическая обсерватория NASA весом 1500 кг: известно куда

Космический телескоп Swift должен сгореть в атмосфере, но некоторые части обсерватории могут достичь поверхности планеты.

Ожидается, что в ближайшие дни космический телескоп NASA Swift войдет в плотные слои атмосферы Земли после 22 лет успешной работы на околоземной орбите. Обсерватория стала жертвой солнечной активности и больше не может держаться на стабильной орбите. Телескоп Swift пытались спасти, но миссия провалилась. Эксперты назвали потенциальные места, куда могут упасть обломки космической обсерватории весом 1500 кг, пишет Space.

Космическая обсерватория Swift была выведена на околоземную орбиту в 2004 году. 22 года она изучала гамма-всплески, самые мощные взрывы во Вселенной, а также другие космические объекты и явления. Уже две недели телескоп Swift падает вниз и, как предполагается, на этой неделе все же рухнет на Землю.

По словам Даррена Макнайта из компании LeoLabs, при входе в атмосферу Swift, скорее всего разрушится практически полностью. Но некоторые компоненты все же могут упасть на поверхность планеты. Схожего мнения придерживается Дин Слейден из компании Accu Components. Оба являются экспертами по космическим аппаратам.

Пока точно неизвестно, куда именно могут упасть уцелевшие фрагменты обсерватории Swift, но эксперты указывают на то, что орбита Swift проходит в полосе, расположенной между 21 градусом северной и южной широты. В основном там находятся океаны, но также населенные районы Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Южной и Северной Америки.

Слейден считает, что Swift разрушится настолько сильно, что не будет представлять угрозы для людей на Земле. В NASA заявили, что риск причинения вреда кому-либо крайне мал. Компания LeoLabs также оценивает вероятность такого события как чрезвычайно низкую.

Эксперты прогнозируют, что любые уцелевшие фрагменты телескопа Swift, скорее всего, упадут в океан.

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