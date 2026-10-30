7500 световых лет от Земли: огромную "голову кота" увидели космические телескопы NASA (фото)

В поле зрения космических телескопов Хаббл и Уэбб попала часть туманности Киля. Там происходит активное образование новых звезд.

Космические телескопы NASA запечатлели впечатляющую динамичную картину образования новых звезд, которая происходит в туманности Киля, расположенной на расстоянии 7500 световых лет от Земли. В частности, в их поле зрения попала часть этой туманности, где происходит особенно активное звездообразование. Этот участок из газа и пыли получил прозвище "Голова кота" из-за своего сходства с сидящим котом, повернутым к наблюдателю спиной. "Голова" космического кота повернута вправо и там виден светящийся "глаз", сообщает NASA.

На самом деле туманность "Голова кота" не будет существовать вечно. Со временем она рассеется по мере формирования и эволюции звезд. Но этот объект содержит очень много ценной информации для астрономов. Данные, полученные космическими телескопами Хабббл и Уэбб, помогают ученым лучше понять сложный процесс рождения звезд.

Телескоп Хаббл сделал фотографию туманности "Голова кота" в видимом свете Фото: NASA

Астрономы считают, что форма "кошачьей головы" появилась под воздействием интенсивного ультрафиолетового излучения и звездных ветров, которые выпускают массивные звезды в туманности Киля. Хотя излучение и ветры разрушают окружающие облака из газа и пыли, более плотные участки туманности внутри "кошачьего тела" успешно противостоят разрушению.

На фотографии телескопа Хаббл, сделанной в видимом свете, "тело" кота в виде длинного столба имеет непрозрачный темно-коричневый цвет. Светящийся "глаз" кота является молодой звездой, которая все еще частично скрыта пылью.

Телескоп Уэбб сделал фотографию туманности "Голова кота" в ближнем инфракрасном диапазоне Фото: NASA

Рассеянное вещество вокруг столба светится синими и голубыми оттенками вверху, а ближе к основанию переходит в желтые, оранжевые и красные тона. Это излучение кислорода, водорода и серы, а также свет звезд, рассеянный пылью. Эти вариации цвета показывают сложное сочетание газа, пыли и звездного света.

Космический телескоп Уэбб сделал фотографии туманности "Голова кота" в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах света. Они позволяют получить более полное представление об этом объекте.

В ближнем инфракрасном диапазоне структура туманности становится более прозрачной, что позволяет разглядеть ее отдельные элементы. Благодаря высокому разрешению телескопа видны даже тусклые фоновые галактики, что дает возможность заглянуть далеко за пределы Млечного Пути.

Телескоп Уэбб сделал фотографию туманности "Голова кота" в среднем инфракрасном диапазоне Фото: NASA

В среднем инфракрасном диапазоне излучение теплой пыли и молекул на основе углерода, возбуждаемых светом звезд, позволяет увидеть замысловатые структуры внутри туманности. Различия в составе вещества приводят к разному цвету и яркости.

Туманность Киля Фото: ESO

Другие новости науки