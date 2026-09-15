В созвездии Лебедя летает пузырь диаметром 25 световых лет (фото)

В созвездии Лебедя, на расстоянии около 5000 световых лет от нас, парит космический полумесяц — туманность NGC 6888.

Это не просто спокойное облако газа, а гигантский “пузырь” диаметром около 25 световых лет, раздутый мощнейшим звездным ветром умирающей звезды, пишет Фокус.

В самом центре этого образования сияет WR 136 — редкая и крайне активная звезда типа Вольфа-Райе. Когда-то она раздулась, превратившись в красный сверхгигант, и сбросила свои внешние оболочки. Теперь с ее поверхности срываются потоки вещества, несущиеся со скоростью тысячи километров в секунду. Каждые десять тысяч лет звезда теряет массу, сопоставимую с массой Солнца.

Туманность NGC 6888 Фото: NASA

Этот новый, сверхбыстрый ветер врезается в более старое и медленное вещество, создавая причудливые узоры туманности: тонкие нити, складки и ударные волны.

Внутри пузыря газ разогревается до миллионов градусов и излучает в рентгеновском диапазоне, а снаружи оболочка светится в лучах водорода и кислорода, очерчивая тот самый узнаваемый полумесяц.

Звезда WR 136 живет слишком ярко и стремительно. Топливо в ее недрах сгорает с чудовищной скоростью, и жизненный путь светила близится к концу. Впереди — вспышка сверхновой, которая на короткое время затмит собой целую галактику и разорвет этот полумесяц в клочья.

Пока же NGC 6888 парит в небе, словно последний вздох колоссальной звезды — прекрасный, хрупкий и уже обреченный.

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