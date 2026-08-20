Астрономы получили лучшее изображение туманности Лев: видны "грива" и "нос" (фото)

Космический телескоп Уэбб сделал самые детальные на сегодня фотографии известной планетарной туманности, которая по форме напоминает морду льва.

Планетарная туманность NGC 2392 получила название туманность Лев из-за внешнего сходства с мордой наземного хищника. Она находится на расстоянии 5000 световых годах от Земли и ранее ее фотографировал космический телескоп Хаббл. Но космический телескоп Уэбб сделал более детальные и самые лучшие на сегодня изображения этой туманности, на которых видна "грива" и "нос" льва, пишет Daily Mail.

Если телескоп Хаббл наблюдал туманность Лев в видимом свете, то телескоп Уэбб проводил наблюдение в инфракрасном свете. Это позволило получить более детальное представление о планетарной туманности.

Планетарная туманность NGC 2392 получила название туманность Лев из-за внешнего сходства с мордой наземного хищника Фото: NASA

Очень массивные звезды сжимаются под действием гравитации в конце своей жизни и сбрасывают свои внешние слои в результате взрыва сверхновой. Менее массивные звезды, такие как Солнце, в конце своей жизни становятся нестабильными, сбрасывают внешние слои, которые образуют планетарную туманность, а затем превращаются в звездный остаток, известный как белый карлик.

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В самом центре туманности NGC 2392 можно увидеть белого карлика, который выглядит как нос льва. При этом газовая оболочка, окружающая белый карлик, напоминает гриву льва. Новые изображения показывают сложную структуру туманности и то, что белый карлик продолжает участвовать в ее формировании.

Расчеты показывают, что туманность Лев рассеется примерно через 10 000 лет Фото: NASA

Туманность NGC 2392 будет меняться по мере того, как ее газ и пыль будут мигрировать от белого карлика. Расчеты показывают, что туманность Лев рассеется примерно через 10 000 лет, а это короткий период по астрономическим меркам.

Считается, что погибшая звезда, на месте которой появился белый карлик, была очень богата кислородом. Теперь звездный остаток окружен газом и пылью, и белый карлик настолько горячий, что ионизирует окружающий водородный газ и вызывает расширение туманности, а также уничтожает большую часть пыли.

По словам ученых, интенсивное излучение белого карлика создает пузырь из ионизированного газа, из которого состоит узнаваемая морда льва. Астрономы все еще пытаются понять, почему этот газ образует такие сложные структуры из колец и оболочек, которые обычно наблюдаются в планетарных туманностях.

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