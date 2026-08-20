Планета, похожая на Землю, обнаружена рядом с Солнцем: там может быть внеземная жизнь

Астрономы считают, что это каменистая планета, которая находится в зоне обитаемости своей звезды. Это повышает шансы на то, что эта планета может быть обитаемой.

Ученые обнаружили новую планету, получившую название GJ 3378b. Она находится на расстоянии 25 световых лет ото Солнечной системы и вращается вокруг меньшей, чем Солнце, звезды класса красный карлик. Это может быть потенциально обитаемый мир и астрономы говорят, что это открытие показывает, что потенциально обитаемые миры относительно недалеко от Солнца могут быть более распространенными, чем считалось. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Forbes.

Хотя расстояние в 25 световых лет может показаться большим, астрономы считают планету GJ 3378b одним из ближайших потенциально обитаемых миров. Новая планета, как считают ученые является каменистым миром, который примерно в 2 раза превышает массу Земли. Ученые называют планеты такого размера суперземлями, которые могут иметь каменистую поверхность и условия для существования внеземной жизни.

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Планета GJ 3378b получает от своей звезды около 90% света, который Земля получает от Солнца. Этот мир находится в зоне обитаемости красного карлика, а это значит, что на поверхности планеты потенциально существует вода в жидком виде. Вода необходима любому живому существу на Земле, поэтому данный мир может быть потенциально обитаемой планетой, говорят ученые.

Но для существования жизни, кроме воды еще нужна атмосфера, н опока неизвестно есть ли она вообще и если есть, то может ли она создавать необходимые условия для появления и развития жизни. Дело в том, что звезды класса красный карлик, которые составляют 70% всех звезд в Млечном Пути известны не только тем, что вокруг них иногда вращаются каменистые планеты в зоне обитаемости. Эти звезды выпускают намного более сильное излучение, чем Солнце, а потому потенциально могут уничтожить атмосферу соседней планеты.

Красные карлики, такие как звезда GJ 3378, относительно маленькие и тусклые, что усложняет обнаружение планет вокруг них. Астрономы использовали метод радиальной скорости, при котором телескопы обнаруживают едва заметное колебание звезды, которое показывает гравитационное притяжение планеты. Это колебание позволило обнаружить планету GJ 3378b, а также рассчитать ее орбиту и массу.

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