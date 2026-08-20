Планету, схожу на Землю, виявлено поблизу Сонця: там може існувати позаземне життя

Астрономи вважають, що це кам’яниста планета, яка знаходиться в зоні придатності для життя своєї зірки. Це збільшує ймовірність того, що ця планета може бути придатною для життя.

Вчені виявили нову планету, якій дали назву GJ 3378b. Вона розташована на відстані 25 світлових років від Сонячної системи й обертається навколо зірки класу червоний карлик, яка менша за Сонце. Це може бути потенційно придатний для життя світ, і астрономи зазначають, що це відкриття свідчить про те, що потенційно придатні для життя світи, розташовані відносно недалеко від Сонця, можуть бути більш поширеними, ніж вважалося раніше. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Forbes.

Хоча відстань у 25 світлових років може здатися великою, астрономи вважають планету GJ 3378b одним із найближчих потенційно придатних для життя світів. Нова планета, як вважають вчені, є скелястим світом, маса якого приблизно у 2 рази перевищує масу Землі. Вчені називають планети такого розміру суперземлями, які можуть мати скелясту поверхню та умови для існування позаземного життя.

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Планета GJ 3378b отримує від своєї зірки близько 90 % світла, яке Земля отримує від Сонця. Цей світ розташований у зоні придатності для життя червоного карлика, а це означає, що на поверхні планети потенційно може існувати вода у рідкому стані. Вода необхідна будь-якій живій істоті на Землі, тому цей світ може бути потенційно придатною для життя планетою, кажуть вчені.

Але для існування життя, окрім води, ще потрібна атмосфера, і поки що невідомо, чи є вона взагалі, а якщо є, то чи може вона створювати необхідні умови для виникнення та розвитку життя. Справа в тому, що зірки класу червоні карлики, які становлять 70 % усіх зірок у Чумацькому Шляху, відомі не тільки тим, що навколо них іноді обертаються кам’янисті планети в зоні придатності для життя. Ці зірки випромінюють набагато сильніше випромінювання, ніж Сонце, а тому потенційно можуть знищити атмосферу сусідньої планети.

Червоні карлики, такі як зірка GJ 3378, є відносно невеликими та тьмяними, що ускладнює виявлення планет навколо них. Астрономи використовували метод радіальної швидкості, за допомогою якого телескопи виявляють ледь помітне коливання зірки, що свідчить про гравітаційне тяжіння планети. Це коливання дозволило виявити планету GJ 3378b, а також розрахувати її орбіту та масу.

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