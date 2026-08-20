Астрономи отримали найкраще зображення туманності Лев: видно "гриву" та "ніс" (фото)

Космічний телескоп Вебб зробив найдетальніші на сьогодні фотографії відомої планетарної туманності, яка за формою нагадує морду лева.

Планетарна туманність NGC 2392 отримала назву туманність Лев через зовнішню схожість із мордою наземного хижака. Вона розташована на відстані 5000 світлових років від Землі, і раніше її фотографував космічний телескоп Хаббл. Але космічний телескоп Вебб зробив більш детальні та найкращі на сьогодні знімки цієї туманності, на яких видно "гриву" та "ніс" лева, пише Daily Mail.

Якщо телескоп Хаббл"спостерігав туманність Лев у видимому світлі, то телескоп Вебб проводив спостереження в інфрачервоному світлі. Це дозволило отримати більш детальне уявлення про планетарну туманність.

Планетарна туманність NGC 2392 отримала назву туманність Лев через зовнішню схожість із мордою наземного хижака Фото: solar-system

Дуже масивні зірки стискаються під дією гравітації наприкінці свого життя і скидають свої зовнішні шари в результаті вибуху наднової. Менш масивні зірки, такі як Сонце, наприкінці свого життя стають нестабільними, скидають зовнішні шари, які утворюють планетарну туманність, а потім перетворюються на зоряний залишок, відомий як білий карлик.

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У самому центрі туманності NGC 2392 можна побачити білого карлика, який виглядає як ніс лева. При цьому газова оболонка, що оточує білого карлика, нагадує гриву лева. Нові зображення показують складну структуру туманності та те, що білий карлик продовжує брати участь у її формуванні.

Розрахунки показують, що туманність Лев розсіється приблизно через 10 000 років Фото: solar-system

Туманність NGC 2392 змінюватиметься у міру того, як її газ і пил віддалятимуться від білого карлика. Розрахунки показують, що туманність Лев розсіється приблизно через 10 000 років, а це короткий період за астрономічними мірками.

Вважається, що зірка, яка зникла, на місці якої з’явився білий карлик, була дуже багата на кисень. Тепер зоряний залишок оточений газом і пилом, а білий карлик настільки гарячий, що іонізує навколишній водневий газ і спричиняє розширення туманності, а також знищує більшу частину пилу.

За словами вчених, інтенсивне випромінювання білого карлика утворює бульбашку з іонізованого газу, з якої складається впізнавана морда лева. Астрономи досі намагаються зрозуміти, чому цей газ утворює такі складні структури з кілець і оболонок, які зазвичай спостерігаються в планетарних туманностях.

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