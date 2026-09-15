У сузір'ї Лебедя літає бульбашка діаметром 25 світлових років (фото)
У сузір’ї Лебедя, на відстані близько 5000 світлових років від нас, витає космічний півмісяць — туманність NGC 6888.
Це не просто спокійна хмара газу, а гігантська "бульбашка" діаметром близько 25 світлових років, роздута найпотужнішим зоряним вітром вмираючої зірки, пише "Фокус".
У самому центрі цього утворення сяє WR 136 — рідкісна й надзвичайно активна зірка типу Вольфа-Райє. Колись вона роздулася, перетворившись на червоного надгіганта, і скинула свої зовнішні оболонки. Тепер з її поверхні зриваються потоки речовини, що мчать зі швидкістю тисячі кілометрів за секунду. Кожні десять тисяч років зірка втрачає масу, порівнянну з масою Сонця.
Цей новий, надзвичайно швидкий вітер врізається в старішу й повільнішу речовину, створюючи химерні візерунки туманності: тонкі нитки, складки та ударні хвилі.
Усередині бульбашки газ нагрівається до мільйонів градусів і випромінює в рентгенівському діапазоні, а зовні оболонка світиться у променях водню та кисню, утворюючи той самий впізнаваний півмісяць.
Зірка WR 136 живе надто яскраво й стрімко. Паливо в її надрах згорає з жахливою швидкістю, і життєвий шлях світила добігає кінця. Попереду — спалах наднової, який на короткий час затьмарить собою цілу галактику і розірве цей півмісяць на шматки.
А поки що NGC 6888 ширяє в небі, немов останній подих гігантської зірки — прекрасний, тендітний і вже приречений.
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