Адская версия Земли: астрономы удивились, когда увидели, что там происходит

Планета TOI-561 b класса суперземля не должна иметь атмосферу, но астрономы обнаружили, что этот мир имеет нечто еще более удивительное.

Астрономы изучили каменистую планету TOI-561 b, поверхность которой, как считается покрыта расплавленной лавой, с помощью космического телескопа Уэбб, и сделали неожиданное открытие. Считалось, что на этой планете, которая находится слишком близко к своей звезде, не должно быть атмосферы. Но данные показывают, что она существует. К удивлению ученых, они обнаружили облака, которые чрезвычайно хорошо отражают свет родной звезды этой адской версии Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astronomical Journal, пишет Space.

Каменистая планета класса суперземля TOI-561 b находится на расстоянии 280 световых лет от нас, и она примерно в 2 раза больше Земли. Она находится настолько близко к своей звезде, что одна ее сторона постоянно освещена светом ее звезды, а другая погружена в вечную ночь. Полный оборот вокруг звезды планета совершает всего за 11 земных часов, то есть год там длится меньше, чем сути на Земле.

Астрономы считали, что на этой планете просто не может существовать атмосфера, но если это так, то температура должна быть намного выше, чем зафиксированные 1800 градусов Цельсия. Данные наблюдений показали, что эта планета имеет очень плотные облака, а значит и атмосферу. При этом облака состоят из газообразных силикатных минералов, из которых на Земле состоят кварц и песок. Удивительно, но эти облака имеют очень высокую отражающую способность, чем можно объяснить то, что планета имеет более низкую температуру, чем ожидалось. Просто эти облака очень хорошо отражают звездный свет.

Каменистая планета класса суперземля TOI-561 b находится на расстоянии 280 световых лет от нас, и она примерно в 2 раза больше Земли. Иллюстрация Фото: space.com

По словам ученых, планета TOI-561 b отражает значительную часть света своей звезды, а тепло перераспределяется по всей ее поверхности, а не сосредоточено только на ее освещенной стороне. И все это указывает на наличие атмосферы. Облака отражают звездный свет и немного охлаждают планету, перенося тепло на ту сторону, которая всегда погружена в ночную тьму. Удивительно, что такая каменистая планета может удерживать атмосферу, находясь так близко к своей звезде. Она должна была потерять ее еще миллиарды лет назад.

Расчеты ученых показывают, что TOI-561 b отражает примерно 75% звездного света, поступающего на нее. То же самое делает планета Венера в Солнечной системе, тогда как Земля отражает всего лишь 30% солнечного света. Высокая отражательная способность облаков обусловлена наличием в их составе диоксида кремния и силиката магния, и они помогают удерживать атмосферу, чтобы она не рассеялась под влиянием сильного излучения.

Ученые пока не могут сказать, из чего именно состоит атмосфера этой горячей планеты, которая появилась примерно 10 миллиардов лет назад. Возможно она похожа на атмосферу Венеры, в которой преобладает углекислый газ, или же похожа на газовую оболочку из диоксида серы, как на спутнике Юпитера Ио – это самый вулканический мир в Солнечной системе. Последний вариант возможен, если на планете TOI-561 b происходит вулканическая активность, постоянно пополняющая атмосферу газами.

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