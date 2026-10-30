Пекельна версія Землі: астрономи здивувалися, коли побачили, що там відбувається

Планета TOI-561 b класу "суперземля" не повинна мати атмосфери, але астрономи виявили, що цей світ має щось ще дивовижніше.

Астрономи дослідили кам’янисту планету TOI-561 b, поверхня якої, як вважається, вкрита розплавленою лавою, за допомогою космічного телескопа "Вебб" і зробили несподіване відкриття. Вважалося, що на цій планеті, яка знаходиться надто близько до своєї зірки, не повинно бути атмосфери. Але дані показують, що вона існує. На подив вчених, вони виявили хмари, які надзвичайно добре відбивають світло рідної зірки цієї пекельної версії Землі. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише Space.

Скеляста планета класу "суперземля" TOI-561 b розташована на відстані 280 світлових років від нас, і її розмір приблизно у 2 рази перевищує розмір Землі. Вона розташована настільки близько до своєї зірки, що одна її сторона постійно освітлена світлом зірки, а інша занурена у вічну ніч. Повний оберт навколо зірки планета здійснює всього за 11 земних годин, тобто рік там триває менше, ніж на Землі.

Астрономи вважали, що на цій планеті просто не може існувати атмосфера, але якщо це так, то температура мала б бути набагато вищою, ніж зафіксовані 1800 градусів Цельсія. Дані спостережень показали, що ця планета має дуже щільні хмари, а отже, і атмосферу. При цьому хмари складаються з газоподібних силікатних мінералів, з яких на Землі утворюються кварц і пісок. Дивно, але ці хмари мають дуже високу відбивну здатність, чим можна пояснити те, що планета має нижчу температуру, ніж очікувалося. Просто ці хмари дуже добре відбивають зоряне світло.

Скеляста планета класу "суперземля" TOI-561 b розташована на відстані 280 світлових років від нас, і її розмір приблизно у 2 рази перевищує розмір Землі. Ілюстрація Фото: space.com

За словами вчених, планета TOI-561 b відбиває значну частину світла своєї зірки, а тепло розподіляється по всій її поверхні, а не зосереджується лише на її освітленій стороні. І все це вказує на наявність атмосфери. Хмари відбивають зоряне світло й трохи охолоджують планету, переносячи тепло на ту сторону, яка завжди занурена в нічну темряву. Дивно, що така кам’яниста планета може утримувати атмосферу, перебуваючи так близько до своєї зірки. Вона мала б втратити її ще мільярди років тому.

Розрахунки вчених показують, що TOI-561 b відбиває приблизно 75 % зоряного світла, яке надходить на неї. Те саме робить планета Венера в Сонячній системі, тоді як Земля відбиває лише 30 % сонячного світла. Висока відбивна здатність хмар зумовлена наявністю в їхньому складі діоксиду кремнію та силікату магнію, і вони допомагають утримувати атмосферу, щоб вона не розсіялася під впливом сильного випромінювання.

Вчені поки що не можуть сказати, з чого саме складається атмосфера цієї гарячої планети, яка з’явилася приблизно 10 мільярдів років тому. Можливо, вона схожа на атмосферу Венери, в якій переважає вуглекислий газ, або ж схожа на газову оболонку з діоксиду сірки, як на супутнику Юпітера Іо — це найвулканічніший світ у Сонячній системі. Останній варіант можливий, якщо на планеті TOI-561 b відбувається вулканічна активність, яка постійно поповнює атмосферу газами.

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