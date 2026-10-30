Астрономи спростували давню теорію: чому поза межами Сонячної системи виявили два типи світів

Як показує дослідження, насправді зіткнення планет можуть допомогти молодим світам зберегти свої атмосфери.

Астрономи спростували поширену теорію про те, що каменні планети, які формуються, неминуче втрачають свою атмосферу під час зіткнення з великими космічними об’єктами. Насправді такі зіткнення часто допомагають молодим планетам утримувати первинну, багату на водень атмосферу. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

За словами вчених, зіткнення космічних об’єктів відіграють ключову роль у процесі формування скелястих планет, таких як Земля та більших за неї. Вважається, що такі планети утворюються в результаті зіткнень дрібніших небесних тіл. Ці зіткнення збільшують масу планети та вивільняють колосальну кількість тепла, що може призвести до втрати атмосфери. Але чи збережеться атмосфера, залежить від того, як зростання маси та нагрівання планети взаємодіють між собою, зазначають автори дослідження.

Раніше вчені запропонували наукову основу для розуміння того, як взаємопов’язані процеси втрати атмосфери та еволюція надр планети. У новому дослідженні вони об’єднали старі ідеї, щоб показати цілісну картину того, що відбувається після зіткнення світів.

Два можливі варіанти майбутнього для кам"янистої планети з первинною водневою атмосферою (ліворуч). У верхньому ряді показано потужне зіткнення, що призводить до утворення субнептуна. У нижньому ряді зіткнення не відбувається, що призводить до формування суперземлі Фото: phys.org

Астрономи з’ясували, що внаслідок зіткнення маса планети збільшується, що призводить до зростання її гравітаційної енергії, і це дозволяє кам’янистій планеті утримувати свою атмосферу на стадії формування.

У результаті цього процесу великі планети типу субнептунів із щільними атмосферами формуються переважно під час зіткнень. Водночас планети типу суперземля, які уникли подібних масштабних зіткнень, як правило, втрачають свої атмосфери під тривалим впливом випромінювання зірки, вважають вчені.

Це дослідження дає змогу зрозуміти, чому за межами Сонячної системи переважають два типи планет: суперземлі, які трохи більші за Землю і не мають первинної атмосфери, та субнептуни, які більші за Землю і зберегли свою первинну атмосферу.

За словами вчених, нове дослідження спростовує давню теорію про те, що зіткнення світів майже завжди призводять до повної втрати атмосфери молодої планети. Такі зіткнення можуть відігравати ключову роль у формуванні субнептунів.

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