Не Дев'ята, але все ж планета: у Сонячній системі виявлено новий великий світ (фото)

Хоча астрономи вже давно шукають Дев’яту планету Сонячної системи, новий об’єкт є карликовою планетою. І все ж це дуже важливе відкриття.

Обсерваторія імені Віри Рубін, що розташована в Чилі, виявила нову карликову планету в Сонячній системі. Вчені провели аналіз зібраних даних і з'ясували, що за орбітою Плутона знаходиться досить великий об'єкт, який все ж не можна вважати повноцінною планетою. Але це карликова планета, яка отримала тимчасове позначення 2026 ED138. Відкриття стало можливим завдяки зусиллям астрофізика Метью Холмана з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики та астронома Маріо Юрича з Вашингтонського університету. Вчені вважають, що це відкриття є важливим кроком на шляху до виявлення Дев’ятої планети Сонячної системи, пише New York Times.

Астрономи зазначають, що 2026 ED138 — це поки що кандидат у карликові планети, і статус цього небесного тіла ще належить підтвердити за допомогою спостережень, наприклад, космічного телескопа "Вебб". І все ж науковці вважають, що це саме карликова планета. Якщо це так, то вона стане шостим подібним об’єктом у Сонячній системі поряд із карликовими планетами Плутон, Церера, Еріда, Макемаке та Хаумеа.

Зображення орбіти карликової планети 2026 ED138 Фото: NYT

Карликовими планетами називають об’єкти, які мають необхідні умови для того, щоб набути сферичної форми, але їхньої гравітації недостатньо, щоб стати домінуючим об’єктом на своїй орбіті. Тому Плутон втратив статус планети у 2006 році.

Вчені провели аналіз зібраних даних і з"ясували, що за орбітою Плутона знаходиться досить великий об"єкт, який, однак, не можна вважати повноцінною планетою Фото: NYT

Астрономи переглядали фотографії, зроблені Обсерваторією імені Віри Рубін раніше цього року, і їхню увагу привернув невідомий об’єкт за орбітою Плутона. Вони провели ретельний аналіз і виявили, що цей об’єкт є потенційною карликовою планетою.

За оцінками вчених, 2026 ED138 знаходиться на відстані приблизно 6,9 мільярда кілометрів від Сонця. Для порівняння: Нептун, який наразі є найвіддаленішою планетою Сонячної системи, знаходиться на відстані приблизно 4,55 млрд км, а Плутон — на відстані приблизно 5,9 мільярда кілометрів.

Плутон Фото: NASA

Вимірювання показують, що потенційна карликова планета 2026 ED138 має діаметр від 600 до 1500 км. Для порівняння: діаметр Плутона становить 2370 км, а Землі — 12 740 км. Потрібні подальші спостереження, щоб точніше визначити розмір 2026 ED138. Також потрібно ще точніше визначити форму об’єкта — наскільки вона наближена до сферичної.

Астрономи вважають, що нова карликова планета утворилася ближче до Сонця, а саме в районі Юпітера чи Сатурна, а потім вона перемістилася на околиці Сонячної системи під впливом гравітації однієї з гігантських планет. Можливо, у 2026 ED138 є супутник.

За словами вчених, це відкриття підтверджує, що за орбітою Плутона може знаходитися Дев’ята планета, яку просто потрібно виявити. Автори дослідження припускають, що нова повноцінна планета може бути розміром з Марс або навіть більшою, тобто за розміром може бути схожою на Землю.

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