Не Девятая, но все же планета: в Солнечной системе обнаружен новый крупный мир (фото)

Хотя астрономы давно ищут Девятую планету Солнечной системы, новый объект является карликовой планетой. И все же это очень важное открытие.

Обсерватория имени Веры Рубин, которая находится в Чили, обнаружили новую карликовую планету в Солнечной системе. Ученые провели анализ собранных данных и выяснили, что за орбитой Плутона находится довольно крупный объект, который все же нельзя считать полноценной планетой. Но это карликовая планета, получившая временное обозначение 2026 ED138. Открытие было сделано благодаря усилиям астрофизика Мэтью Холмана из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и астронома Марио Юрича, из Вашингтонского университета. Ученые считают, что это открытие является важным шагом на пути к обнаружению Девятой планеты Солнечной системы, пишет New York Times.

Астрономы утоняют, что 2026 ED138 – это пока что кандидат в карликовые планеты и статус этого мира еще предстоит подтвердить с помощью наблюдений, например, космического телескопа Уэбб. И все же ученые считают, что это именно карликовая планета. Если это так, то она станет шестым подобным объятом в Солнечной системе наряду с карликовыми планетами Плутон, Церера, Эрида, Макемаке и Хаумеа.

Изображение орбиты карликовой планеты 2026 ED138 Фото: NYT

Карликовыми планетами называют объекты, которые имеют необходимые условия для того, чтобы принять сферическую форму, но их гравитации недостаточно, чтобы стать доминирующим объектом на своей орбите. Поэтому Плутон лишился статуса планеты в 2006 году.

Ученые провели анализ собранных данных и выяснили, что за орбитой Плутона находится довольно крупный объект, который все же нельзя считать полноценной планетой Фото: NYT

Астрономы просматривали фотографии, сделанные Обсерваторией имени Веры Рубин ранее в этом году, и их внимание привлек неизвестный объект за орбитой Плутона. Они провели тщательный анализ и обнаружили, что этот объект является потенциальной карликовой планетой.

По оценкам ученых, 2026 ED138 находится на расстоянии примерно 6,9 миллиарда километров от Солнца. Для сравнения, Нептун, пока что последняя планета Солнечной системы, находится на расстоянии примерно 4,55 млрд км, а Плутон – на расстоянии примерно 5,9 миллиардов километров.

Плутон Фото: NASA

Измерения показывают, что потенциальная карликовая планета 2026 ED138 имеет диаметр от 600 до 1500 км. Для сравнения, диаметр Плутона – 2370 км, а Земли – 12 740 км. Нужны дальнейшие наблюдения, чтобы лучше уточнить размер 2026 ED138. Также еще нужно более точно определить форму объекта – насколько она близка к сферической.

Астрономы считают, что новая карликовая планета сформировалась ближе к Солнцу, а именно в районе Юпитера или Сатурна, а затем она мигрировала на окраины Солнечной системы под влиянием гравитации одной из планет-гигантов. Возможно, у 2026 ED138 есть спутник.

По словам ученых, это открытие подтверждает, что за орбитой Плутона может находиться Девятая планета, которую просто нужно обнаружить. Авторы исследования предполагают, что новая полноценная планета может быть размером с Марс или даже крупнее, то есть по размеру может быть похожей на Землю.

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