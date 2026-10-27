Такой была Земля: зонд NASA сделал первые в истории снимки крупнейшего спутника Сатурна (фото)

Космический аппарат “Кассини” сделал первые фотографии Титана с расстояния 1200 километров от поверхности спутника Сатурна.

День 26 октября 2004 года навсегда вошел в историю. Именно тогда зонд NASA "Кассини" впервые в истории сделал фотографии Титана с близкого расстояния. Полученные данные позволили осуществить первую в истории посадку космического аппарата на поверхность спутника другой планеты, пишет Space.

Космический аппарат "Кассини" прибыл к Сатурну, второй по размеру планете Солнечной системы, в конце июня 2004 года. Уже 3 июля 2004 года он соверши пролет мимом Титана. Во время второго пролета, который состоялся 26 октября, зонд NASA находился намного ближе к Титану – на расстоянии 1200 км от его поверхности. В ходе этого пролета космический аппарат сделал сотни фотографий Татана. Это были первые в истории спутника крупнейшего спутника Сатурна, полученные с близкого расстояния.

Астрономы знали о том, что о у Титана есть атмосфера, но они увидели мир, который похож на то, какой, по мнению ученых, могла быть Земля на ранних этапах своего развития.

Одна из первых фотографий Титана с близкого расстояния Фото: NASA

На самых первых фотографиях Титана, полученных зондом "Кассини", была видна обширная область размером с Австралию, которую астрономы назвали "Ксанаду". Там были обнаружены горные хребты, а также впадины и равнины, а также русла метановых рек.

За 13 лет работы, вплоть до завершения миссии в 2017 году, зонд "Кассини" совершил 127 близких пролетов мимо Титана.

14 января 2005 года — это еще один знаковый день для астрономов. В этот день состоялась первая в истории мягкая посадка космического аппарата на поверхность спутника другой планеты. Эту посадку совершил зонд "Гюйгенс", который отделился от "Кассини". Благодаря этому событию астрономы впервые увидели, как выглядит поверхность Титана.

Поверхность Титана. Снимок зонда "Гюйгенс" Фото: NASA

Именно первые снимки Титана, сделанные "Кассини", вместе с другими данными помогли ученым измерить плотность и состав атмосферы Титана, чтобы лучше спланировать траекторию полета и спуск зонда "Гюйгенс".

Титан – это единственный спутник планеты в Солнечной системе, у которого есть толстая атмосфера. Также это единственное место за пределами Земли, где на поверхности есть реки и озера, но они состоят из метана. Гравитация на спутнике Сатурна составляет всего 14% от земной, а температура опускается до минус 180 градусов Цельсия.

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