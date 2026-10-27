Обнаружена невозможная галактика: в ней должно быть очень много звезд, но их там нет (фото)

Если этот объект является галактикой, то астрономам придется объяснить, почему при огромном количестве водорода, там не видно никаких звезд.

Астрономы обнаружили огромный объект в космосе, представляющий собой резервуар водорода, масса которого в 2 миллиарда раз превышает массу Солнца. Возможно, это галактика, но водородный газ объекта, получившего название AGC 322753, должен был стать сырьем для создания звезд. А никакого звездного излучения астрономы не обнаружили. Это значит, что данный объект может быть темной галактикой, где вообще нет звезд или их так мало, что они просто не видны. Но в таком случае астрономам нужно решить загадку: почему значительные запасы водорода не позволили создать звезды? Пока ответа нет. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

Как известно нейтральный водород выпускает радиоизлучение. Используя радиотелескоп FAST астрономы обнаружили огромный резервуар водорода, который имеет на удивление упорядоченную структуру. Данные показывают, что объект AGC 322753 имеет вращающийся газовый диск, что указывает на диск потенциальной галактики. Но звезда там обнаружено не было, то есть нет никакого видимого звездного света.

На потенциальную галактику указывает белая стрелка в верхнем правом углу изображения Фото: phys.org

Но это не значит, что звезд там нет, предположили астрономы, и используя моделирование, пришли к выводу, что подобная галактика должна иметь не более 50 миллионов масс Солнца в виде звездного вещества. Исходя из этих предположений, AGC 322753 содержит как минимум в 40 раз больше водорода, чем звездного вещества. То есть это может быть очень тусклая галактика с небольшим количеством звезд. Но это также может быть темная галактика, где звезд почти нет, то их там чрезвычайно мало, или вообще их не существует.

Астрономы обнаружили, что объект AGC 322753 содержит больше водорода, чем предсказывают модели для галактик, полностью лишенных звезд. С другой стороны, это может быть вообще не галактика, а большой объем газа, выброшенный из соседних галактик в результате гравитационного взаимодействия.

Ученые намерены продолжить наблюдение за странным объектом, чтобы выяснить, является ли он темной галактикой или же нет. Возможно, в нем удастся обнаружить скрытые звезды. Но даже если обнаружат, то нужно будет объяснить почему их чрезвычайно мало, если запасов водорода очень много.

Другие новости науки