Виявлено неможливу галактику: у ній має бути дуже багато зірок, але їх там немає (фото)

Якщо цей об’єкт є галактикою, то астрономам доведеться пояснити, чому, незважаючи на величезну кількість водню, там не видно жодних зірок.

Астрономи виявили у космосі величезний об’єкт, який є резервуаром водню, маса якого у 2 мільярди разів перевищує масу Сонця. Можливо, це галактика, але водневий газ об’єкта, що отримав назву AGC 322753, мав би стати сировиною для утворення зірок. Однак астрономи не виявили жодного зоряного випромінювання. Це означає, що цей об’єкт може бути темною галактикою, де взагалі немає зірок або їх так мало, що вони просто не видно. Але в такому разі астрономам потрібно розгадати загадку: чому значні запаси водню не дозволили утворитися зіркам? Поки що відповіді немає. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

Як відомо, нейтральний водень випромінює радіохвилі. За допомогою радіотелескопа FAST астрономи виявили величезний резервуар водню, який має напрочуд впорядковану структуру. Дані показують, що об’єкт AGC 322753 має обертовий газовий диск, що вказує на диск потенційної галактики. Однак зірки там виявлено не було, тобто немає жодного видимого зоряного світла.

На потенційну галактику вказує біла стрілка у верхньому правому куті зображення Фото: phys.org

Але це не означає, що там немає зірок, припустили астрономи, і, використовуючи моделювання, дійшли висновку, що така галактика має містити не більше 50 мільйонів мас Сонця у вигляді зоряної речовини. Виходячи з цих припущень, AGC 322753 містить щонайменше в 40 разів більше водню, ніж зоряної речовини. Тобто це може бути дуже тьмяна галактика з невеликою кількістю зірок. Але це також може бути темна галактика, де зірок майже немає, їх там надзвичайно мало або їх взагалі не існує.

Астрономи виявили, що об’єкт AGC 322753 містить більше водню, ніж передбачають моделі для галактик, які повністю позбавлені зірок. З іншого боку, це може бути взагалі не галактика, а великий об’єм газу, викинутий із сусідніх галактик у результаті гравітаційної взаємодії.

Вчені мають намір продовжити спостереження за дивним об’єктом, щоб з’ясувати, чи є він темною галактикою, чи ні. Можливо, в ньому вдасться виявити приховані зірки. Але навіть якщо їх виявлять, то доведеться пояснити, чому їх надзвичайно мало, якщо запасів водню дуже багато.

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